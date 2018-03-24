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中央社

劍橋分析濫用臉書個資 美新國安顧問也是客戶

中央社2018/03/24 18:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約23日綜合外電報導）政治顧問公司劍橋分析濫用臉書個資引發軒然大波，即將就任美國國家安全顧問的波頓遭披露曾委託這家業者利用臉書個資分析選民心理，甚至是劍橋分析最早期的客戶之一。

「紐約時報」（NYT）引述前劍橋分析（CambridgeAnalytica）員工和相關文件披露，波頓超級政治行動委員會（John Bolton Super PAC）在2014年8月雇用劍橋分析，當時劍橋分析才成立沒幾個月，仍在蒐集臉書資料。

根據競選財務紀錄，波頓超級政治行動委員會在接下來的2年，投入近120萬美元（約新台幣3522萬元）進行民調研究。

但根據紐時取得雙方合約副本，其中描述劍橋分析提供的服務是「以心理變數訊息進行行為精準投放」（behavioral microtargeting with psychographicmessaging）。

根據文件及2名熟悉這項工作的前員工，為了達成這項任務，劍橋分析利用臉書的資料。

劍橋分析前員工、數據專家魏利（ChristopherWylie）說：「波頓政治行動委員會收到的資料和模型是來自臉書的數據。我們肯定有告訴他們關於我們是怎麼作的。我們是在電話會議中討論的。」

劍橋分析所謂的心理變數模型技術，部分建立於從臉書取得的數據，這項技術在2016年也用於幫川普打選戰。同樣的技術也用於波頓超級政治行動委員會。

魏利表示：「波頓政治行動委員會熱衷於美國是如何式微，希望進行國安議題的民調和訊息研究。」

他還說：「真正的目的是讓民眾的世界觀更傾向崇軍尚武。無論如何，他們說這是他們要的。」

劍橋分析利用心理變數模型，協助波頓支持的候選人構思競選廣告，像是在2014年協助共和黨籍北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis）競選。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070324

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