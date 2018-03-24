王維中韓職首戰 奪勝投與MVP

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）韓國職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，今天在南韓昌原馬山棒球場開幕賽登板先發對LG雙子隊，恐龍以4比2旗開得勝。王維中先發首勝，並榮登今天首場比賽MVP寶座。

王維中先發主投於7局上結束後被換下，暫以2比1領先。他今天共投出89球，其中62好球、27壞球，三振6次、被安打6支、四壞球1個，失1分。最高球速為152公里。

王維中先發首勝，並榮登首場比賽MVP寶座。他在球場接受媒體訪問時表示，祈願今年球季能將NC恐龍隊帶上韓國職棒聯盟霸主寶座上。