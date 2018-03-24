影音／持槍連搶兩超商　警迅速偵破

高市警局岡山分局於24日凌晨兩點23分許，接獲民眾報案指稱，岡山區大德一路一家超商，有人持槍向超商店員搶奪財物，凌晨三點21分左右再度接獲報案指稱永安區保安路一家超商遭相同手法的歹徒搶奪財物未遂，隨後警方立即調閱監視器，發現犯案歹徒不只一人，經清查後循線至彌陀區中正路等處逮捕劉姓及蘇姓兩名涉案男子，12小時即迅速逮人並取獲犯案槍枝偵破此案。

被害人王姓及蔡姓民眾分別於高雄市岡山區大德一路及高雄市永安區保安路經營超商，本(24)日凌晨2時30分許及3時20分許，兩家超商先後遭一名年輕男子持搶強盜店內收銀檯現金新台幣5000多元，岡山分局立即由偵查隊、壽天派出所及永安分駐所共同組成專案小組全力偵辦。

經警方調閱周遭路口監視器過濾人車比對，發現犯嫌係有2名男子(身著黑色帽T、黑色短褲、夾腳拖鞋、未戴口罩等特徵)共乘機車前往犯案(一人持槍強盜、一人在外把風接應)，眼尖壽天所員警比對超商內持槍強盜犯嫌特徵，發現該嫌貌似案發前5小時，因行跡可疑為巡邏員警盤查之男子，經調閱相關資料、積極查訪後，先後於高雄市彌陀區中正路等處將犯嫌劉姓及蘇姓等2人(2人均19歲、經查劉嫌曾於2年前以相同手法強盜某生鮮超市為警查獲)查緝到案，並起獲作案90手槍1把、子彈2顆，另於高雄市岡山區火車站旁機車託運行查扣作案重機車及衣物等證物，並持續擴大追查槍枝及彈藥來源及清查是否另涉他案。

此案自發生到破獲歷時12小時，全案將依持槍砲彈藥刀械管制條例、強盜等罪嫌，解送橋頭地檢署偵辦。