NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈彰化就業媒合　綠能好薪情影音／高麗菜盛產　自採每顆20元理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

影音／持槍連搶兩超商　警迅速偵破

記者郭俊暉／高雄報導2018/03/24 19:51
Uploaded by 新聞處/新聞一部/地方中心/記者郭俊暉 on 2018-03-24.

高市警局岡山分局於24日凌晨兩點23分許，接獲民眾報案指稱，岡山區大德一路一家超商，有人持槍向超商店員搶奪財物，凌晨三點21分左右再度接獲報案指稱永安區保安路一家超商遭相同手法的歹徒搶奪財物未遂，隨後警方立即調閱監視器，發現犯案歹徒不只一人，經清查後循線至彌陀區中正路等處逮捕劉姓及蘇姓兩名涉案男子，12小時即迅速逮人並取獲犯案槍枝偵破此案。


▲警方於彌陀區中正路等處逮捕劉姓及蘇姓兩名涉案男子。（圖／高市警局提供 , 2018.03.24）

被害人王姓及蔡姓民眾分別於高雄市岡山區大德一路及高雄市永安區保安路經營超商，本(24)日凌晨2時30分許及3時20分許，兩家超商先後遭一名年輕男子持搶強盜店內收銀檯現金新台幣5000多元，岡山分局立即由偵查隊、壽天派出所及永安分駐所共同組成專案小組全力偵辦。

經警方調閱周遭路口監視器過濾人車比對，發現犯嫌係有2名男子(身著黑色帽T、黑色短褲、夾腳拖鞋、未戴口罩等特徵)共乘機車前往犯案(一人持槍強盜、一人在外把風接應)，眼尖壽天所員警比對超商內持槍強盜犯嫌特徵，發現該嫌貌似案發前5小時，因行跡可疑為巡邏員警盤查之男子，經調閱相關資料、積極查訪後，先後於高雄市彌陀區中正路等處將犯嫌劉姓及蘇姓等2人(2人均19歲、經查劉嫌曾於2年前以相同手法強盜某生鮮超市為警查獲)查緝到案，並起獲作案90手槍1把、子彈2顆，另於高雄市岡山區火車站旁機車託運行查扣作案重機車及衣物等證物，並持續擴大追查槍枝及彈藥來源及清查是否另涉他案。

此案自發生到破獲歷時12小時，全案將依持槍砲彈藥刀械管制條例、強盜等罪嫌，解送橋頭地檢署偵辦。

關鍵字超商搶奪手槍岡山分局
弭平初選裂痕　黃偉哲展開請益之旅技職創意無限　李進勇勉適性發展

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan