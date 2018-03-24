朱立倫赴昆山 台幹反映對台31條不足

（中央社記者陳家倫昆山24日電）有昆山台幹今天向朱立倫反映「對台31條」的不足，盼能加速取得會計師在大陸執業的資格。朱立倫表示，不管兩岸情勢如何變化，大陸對台生、台商、台人的照顧一定要持續且加強。
新北市長朱立倫21日起赴陸訪問，今天前往富士康吳淞江廠區參訪、拜會昆山台協並與台商座談、餐敘，約有200名昆山台商出席。在一個多小時的座談中，台商陸續反映在陸經商、生活問題。
大陸日前推出「對台31條」，簡化台灣民眾在大陸申請證券、期貨、基金從業資格。內容提及，在台灣已獲取相應資格者，只需通過大陸法律法規考試，無需參加專業知識考試。
凱博荷盛聯合會計師事務所上市項目總監梁祥賢向朱立倫表示，相較之下，台灣會計師要在大陸執業，除了需要通過會計專業知識考試外，還需要在大陸的會計事務所掛職兩年。
他期盼朱立倫能代為反映，讓台灣的會計師到大陸發展時，只要加考大陸法規科目，無需再考專業科目。同時，在台灣已有事務所兩年以上執業經驗，則無需再掛職大陸事務所兩年，才能在陸登記執業。
朱立倫會後致詞時指出，到大陸來就是想多聽台商、台生、台人的想法，不管兩岸政治情勢怎樣變化，人民往來、民眾交流都要繼續，大陸方面對台人、台生、台商的照顧一定要堅定持續而且要加強。
有關美國與中國進行貿易大戰的議題，朱立倫面對媒體詢問時表示，從市場經濟的角度，還是希望能夠減少貿易障礙。他強調，任何情緒化的反應都可能對全球經濟造成影響，希望各方能儘快弭平這些聲音。1070324