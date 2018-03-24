朱立倫赴昆山 台幹反映對台31條不足

（中央社記者陳家倫昆山24日電）有昆山台幹今天向朱立倫反映「對台31條」的不足，盼能加速取得會計師在大陸執業的資格。朱立倫表示，不管兩岸情勢如何變化，大陸對台生、台商、台人的照顧一定要持續且加強。

新北市長朱立倫21日起赴陸訪問，今天前往富士康吳淞江廠區參訪、拜會昆山台協並與台商座談、餐敘，約有200名昆山台商出席。在一個多小時的座談中，台商陸續反映在陸經商、生活問題。

大陸日前推出「對台31條」，簡化台灣民眾在大陸申請證券、期貨、基金從業資格。內容提及，在台灣已獲取相應資格者，只需通過大陸法律法規考試，無需參加專業知識考試。