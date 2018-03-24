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影音／單車競賽驚見毒草　戶外休閒須當心

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/24 20:01
來自全國五千名單車好手，要挑戰全長111公里的經典路線，可惜美中不足，出發地點兩旁有不少銀膠菊，不少選手差點誤觸中毒，被諭為先過「毒草」關，更讓出發前就充滿挑戰。

2018彰化經典百K單車活動24日上午在田中鎮盛大舉行。由彰化縣長魏明谷、美利達副董事長曾崧鈴及立委陳素月領騎拉開序幕，，來自全國五千名單車好手，要挑戰全長111公里的經典路線，可惜美中不足，出發地點兩旁有不少銀膠菊，不少選手差點誤觸中毒，被諭為先過「毒草」關，更讓出發前就充滿挑戰。

今年賽事移師田中龍江館舉辦，大會精心規劃111k與85K兩條路線，讓車友爬越中部最經典的八卦山脈139線，其經南彰化的田中、田尾、溪州、二水、員林及南投名間等十鄉鎮，全程超過30%的全新路線，讓參賽的選手騎得過癮。

彰化縣長魏明谷、立法委員陳素月等人，清晨6點不到就來到現場為選手加油打氣，魏明谷表示，彰化經典百K是國內最優質的單車運動盛會，希望藉由活動，讓全國選手體驗彰化好風景。

車友們從田中會場出發後，騎經高鐵聯外道路、員林爬上中部車友最喜歡的八卦山脈139線，挑戰歷年最長，連續10公里的爬坡，並跨越南投縣境，然後經過濁水溪畔，接往二水、溪州、竹塘、二林、埤頭，進入充滿綠色林蔭的東螺溪自行車道，再從田尾往高鐵田中站區，最後騎回終點會場。

2018彰化經典百K單車活動，出發場地在龍江館後方空地舉行，場地雖大卻出現不少國際毒草「銀膠菊」，只要不慎有所接觸，「鼻子」和「肝」會出現病變，不少選手為怕觸碰，擠在一塊，對此來自台中的陳先生說，若碰到發生過敏就不用騎了，想不到出發點就充滿挑戰，用「毒關」增加比賽難度。

今年賽事移師田中龍江館舉辦，大會精心規劃111k與85K兩條路線，讓車友爬越中部最經典的八卦山脈139線，其經南彰化的田中、田尾、溪州、二水、員林及南投名間等十鄉鎮，全程超過30%的全新路線，讓參賽的選手騎得過癮。

彰化縣長魏明谷、立法委員陳素月等人，清晨6點不到就來到現場為選手加油打氣，魏明谷表示，彰化經典百K是國內最優質的單車運動盛會，希望藉由活動，讓全國選手體驗彰化好風景。

車友們從田中會場出發後，騎經高鐵聯外道路、員林爬上中部車友最喜歡的八卦山脈139線，挑戰歷年最長，連續10公里的爬坡，並跨越南投縣境，然後經過濁水溪畔，接往二水、溪州、竹塘、二林、埤頭，進入充滿綠色林蔭的東螺溪自行車道，再從田尾往高鐵田中站區，最後騎回終點會場。

2018彰化經典百K單車活動，出發場地在龍江館後方空地舉行，場地雖大卻出現不少國際毒草「銀膠菊」，只要不慎有所接觸，「鼻子」和「肝」會出現病變，不少選手為怕觸碰，擠在一塊，對此來自台中的陳先生說，若碰到發生過敏就不用騎了，想不到出發點就充滿挑戰，用「毒關」增加比賽難度。

關鍵字彰化經典百k單車活動銀膠菊八卦山脈139線東螺溪
徒步百年古香路　南瑤宮笨港起駕探索八卦山生態　清明時節賞鷹趣

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