影音／徒步百年古香路　南瑤宮笨港進香起駕

今年進香活動是由南瑤宮十個媽會中的聖三媽會、新三媽會與老六媽會共同輪值主辦，稱為「三媽年（或三媽六）」，過去有俗諺形容「三媽進香愛潦溪」，因此，依照傳統慣例，此次進香回程時將於3月29日晚上橫渡濁水溪，進香活動將達到最高潮。

已有200多年歷史的彰化市南瑤宮笨港進香活動，24日在彰化縣長魏明谷、市長邱建富等人共同主持起駕祭典，在請神登轎並點燃起馬炮之後，進香隊伍正式開拔，展開為期8天7夜的「徒步百年古香路」進香之旅，行經地區將涵蓋彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程來回近300公里！

24日為笨港進香起駕的大日子，按照事先已排定的傳統儀式，依序於上午6點多先「起旺爐」，接著自7點30分起，由張天師主持起駕科儀並舉行隆重的起駕典禮，隨後於請神登轎並點燃起馬炮之後，約於8點多左右正式起駕。

起駕典禮進行時，包括聖三媽、新三媽與興老六媽等媽祖會的大總理、副大總理和各媽會執事人員都參加，而廟埕更擠滿了準備徒步隨香的信眾，場面熱鬧無比；進香隊伍開拔後，包括三個媽祖會的媽祖鑾駕和陣頭、數十台藝閣車以及隨香信眾，隊伍綿延數公里，陣容浩大而壯觀。

讓人感動的是，隨香信眾中不乏7、80歲的長者，年復一年參加笨港進香活動，樂此不疲；例如隸屬「老六媽會彰化角」、85歲高齡的李天來，跟隨笨香進香已逾一甲子歷史，今年仍手拿2隻已有2、30年歷史的進香旗，快樂徒步進香！

今年的笨港進香活動剛好輪由聖三媽會、新三媽會與老六媽會合辦，八天七夜的焦點與重要宗教儀式，除了3月24日的起駕，還包括有：3月27日分別在已重建的笨港天后宮舉行「換龍袍儀式」與在新港奉天宮舉行的「大公祭典」。

3月28日清早在新港奉天宮舉行的「會香儀式」與「祭（接）頭香」；3月29日上午舉行的「祭貳香與換娘傘」與晚上的高潮戲「潦溪-橫渡濁水溪」；以及3月31日壓軸的回鑾安座。