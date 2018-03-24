全國高中創意愛國歌曲競賽　青春活力參與全民國防

（軍聞社記者周力行臺北24日電）國防部與教育部今日於博愛營區合作舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，經過10所學校激烈的競爭後，今年由新北市莊敬高職奪冠，達成7連霸紀錄；活動也展現青年學子蓬勃朝氣與青春活力，帶動支持國防、參與國防的熱情。

今天的活動由國防部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華也列席活動，下午1點50分，在國防部藝工隊熱舞表演，以及三軍樂儀隊操槍演出中揭開序幕，為活動暖場；隨後陸航部隊AH-64E與AH-1W直升機各3架編隊通過博愛營區上空，宣告觀摩競賽正式開始。

此次觀摩競賽計有臺北市育達高職、松山家商、新北市莊敬高職、南強工商、新竹市光復高中、臺中市青年高中、臺中家商、臺南市曾文家商、新營高工及中正預校等10所學校參加；學生們無不使出渾身解數，展現年輕學子的創意與苦練成果，在指定曲「我們屹立在太平洋上」與自選曲之間加入花式走位、創意隊呼等，也彰顯各個學校的特色，為軍歌或愛國歌曲加入新穎元素，增添不少可看性，也博得現場觀賽民眾喝采，競賽最後冠、亞、季軍分別由莊敬高職、青年高中及南強工商獲得。

今天的活動中，為增添可看性，國防部首度開放民眾參觀部史館，並於迎賓廣場展示AH-64E直升機及AH-1W直升機各1架；此外，迎賓大道上也設置全民國防、人才招募等39個互動式體驗及園遊會等攤位，增加民眾接觸國防事務的機會，厚植全民國防教育成效。

國防部強調，愛國歌曲能夠激勵全民高昂士氣，並展現愛國情操，期藉由具有青春活力與活潑多元的觀摩競賽活動，向國人宣揚「支持國防、熱愛國家」的理念，爭取民眾支持國防施政，並提升全民國防共識。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社