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全國高中創意愛國歌曲競賽　青春活力參與全民國防

軍聞社2018/03/24 19:22
▲ 「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」24日在國防部博愛營區登場，共計10所學校參賽，賽後國防部長嚴德發與全體參賽學校與參演單位合影。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」24日在國防部博愛營區登場，共計10所學校參賽，賽後國防部長嚴德發與全體參賽學校與參演單位合影。（軍聞社記者周力行攝）
參賽學生隊伍們在創意愛國歌曲競賽中展現創意與活力，帶來精采新穎的軍歌表演；圖為冠軍隊伍莊敬高職演出。（軍聞社記者周力行攝）青年高中學生們在創意愛國歌曲競賽中展現青春氣息與朝氣，獲得亞軍。（軍聞社記者周力行攝）「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」由國防部長嚴德發主持，賽前，嚴部長特別前往休息區為參賽學生加油打氣並合影留念。（軍聞社記者周力行攝）「小小儀兵Ryan」24日也到場參與活動，國防部長嚴德發賽前為學生加油過程中，巧遇Ryan，親切地互動。（軍聞社記者周力行攝）賽後由國防部長嚴德發頒獎，圖為季軍南強工商。（軍聞社記者周力行攝）

（軍聞社記者周力行臺北24日電）國防部與教育部今日於博愛營區合作舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，經過10所學校激烈的競爭後，今年由新北市莊敬高職奪冠，達成7連霸紀錄；活動也展現青年學子蓬勃朝氣與青春活力，帶動支持國防、參與國防的熱情。

　今天的活動由國防部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華也列席活動，下午1點50分，在國防部藝工隊熱舞表演，以及三軍樂儀隊操槍演出中揭開序幕，為活動暖場；隨後陸航部隊AH-64E與AH-1W直升機各3架編隊通過博愛營區上空，宣告觀摩競賽正式開始。

　此次觀摩競賽計有臺北市育達高職、松山家商、新北市莊敬高職、南強工商、新竹市光復高中、臺中市青年高中、臺中家商、臺南市曾文家商、新營高工及中正預校等10所學校參加；學生們無不使出渾身解數，展現年輕學子的創意與苦練成果，在指定曲「我們屹立在太平洋上」與自選曲之間加入花式走位、創意隊呼等，也彰顯各個學校的特色，為軍歌或愛國歌曲加入新穎元素，增添不少可看性，也博得現場觀賽民眾喝采，競賽最後冠、亞、季軍分別由莊敬高職、青年高中及南強工商獲得。

　今天的活動中，為增添可看性，國防部首度開放民眾參觀部史館，並於迎賓廣場展示AH-64E直升機及AH-1W直升機各1架；此外，迎賓大道上也設置全民國防、人才招募等39個互動式體驗及園遊會等攤位，增加民眾接觸國防事務的機會，厚植全民國防教育成效。

　國防部強調，愛國歌曲能夠激勵全民高昂士氣，並展現愛國情操，期藉由具有青春活力與活潑多元的觀摩競賽活動，向國人宣揚「支持國防、熱愛國家」的理念，爭取民眾支持國防施政，並提升全民國防共識。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
創意愛國歌曲競賽/系列八

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