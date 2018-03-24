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中華職棒／鍾承祐展現雷射肩　為猿隊中止開幕戰連敗

記者張育嘉／桃園報導2018/03/24 20:21
▲陳子豪在本壘遭到觸殺出局。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）
▲陳子豪在本壘遭到觸殺出局。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

Lamigo桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，兄弟先發投手賽格威面對前東家狀況不佳，被林立轟出2分砲，加上鍾承祐展現雷射肩，終場猿隊6:4擊敗兄弟。

這是猿、象兩隊4年來第3度在開幕戰交手，賽前猿隊已經吞下聯盟開幕戰2連敗，兄弟面對猿隊先發投手道恩斯，首局就發動攻勢，王威晨、吳東融、周思齊接連敲安，兄弟先馳得點，陳子豪滿壘時擊出內野滾地球，兄第再下一城。

次局兄弟攻勢再起，王峻杰上場就擊出二壘安打，接著王勝偉轟出左外野方向的2分砲，這是王勝偉在開幕戰首轟。

前2局猿隊打線受制於賽格威壓制，第3局終於反撲，2人出局後藍寅倫安打，林立轟出中外野的2分砲，接著王柏融安打上壘，林泓育補上左外野方向二壘安打，猿隊再追回1分。下一局又靠著郭嚴文、廖健富和余德龍的串鏈安打，再攻下2分，逆轉比數。

8局2人出局後，陳子豪擊出左外野方向二壘安打，接著彭政閔擊出右外野方向的安打，這時猿隊右外野手鍾承祐展現雷射肩，讓跑回本壘的陳子豪遭到觸殺出局。

最後猿隊派出陳禹勳關門，雖然一度被攻佔一、二壘，但還是順利關門，猿隊最後以6:4擊敗兄弟，終止開幕戰的2連敗。


▲展現雷射肩的鍾承祐和隊友擊掌。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

關鍵字中華職棒開幕戰雷射肩鍾承祐陳子豪
猿象開幕戰　18521名觀眾入場敲出關鍵的一轟　林立獲單場MVP

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