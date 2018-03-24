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中央社

首登大港開唱 蔡振南想組團法南黛

中央社2018/03/24 20:10
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北24日電）台語歌手蔡振南今天和樂團「法蘭黛」在高雄同台開唱，從沒組過團的他打趣說要共組「法南黛」，並帶來重新編曲的「金包銀」，為原是悲苦的曲風賦予迷幻搖滾的新靈魂。

蔡振南出道超過30年，寫過多首紅遍大街小巷的台語歌，也拿過金曲獎最佳方言男演唱人獎，近幾年他將重心放在戲劇、舞台劇演出。「南哥」今天在高雄駁二藝術特區和「法蘭黛」搭檔演出，也是首次登上搖滾音樂舞台「大港開唱」。

蔡振南以滄桑歌聲感動無數人，他和法蘭黛同台演唱改編版的「空笑夢」登場，法蘭黛將原本抒情的台語歌改編成迷幻曲風，搭配「南哥」磁性渾厚的歌聲，讓台下粉絲如痴如醉。

事實上，蔡振南近日因感冒中耳炎影響到聽力，但不減他的表演熱情，直接向台下聽眾霸氣喊話：「節奏不準沒關係，感情卡重要」，粉絲也報以尖叫回應。

演繹詞曲都出自蔡振南之手、1990年經「苦情天后」蔡秋鳳演唱後爆紅的經典台語老歌「金包銀」時，蔡振南搭配法蘭黛輕柔呢喃的詮釋下激發新火花，轉化成帶動氣氛的搖滾台語歌，為原是悲苦哀戚的「金包銀」注入新的靈魂。

感受到港都粉絲的熱情，蔡振南用靦腆笑容回應：「多謝，你們太熱情了啦。」他並打趣向主唱法蘭說，過去他沒有組過樂團，希望他能加入並把團名取為『法南黛』」，粉絲聽到熱情尖叫不已。

法蘭則藉機告白，表達對「南哥」的崇拜，身為男性，卻能細膩道出女性的憂愁和掙扎，寫出台語歌「花若離枝」，令人敬佩。她隨後也改編獻唱，向「南哥」致意。

「大港開唱」今明兩天在高雄登場，壓軸演出是「陳昇&新寶島康樂隊」和香港女歌手何韻詩的搭檔。（編輯：黃瑞弘）1070324

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