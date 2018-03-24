首登大港開唱 蔡振南想組團法南黛

（中央社記者江佩凌台北24日電）台語歌手蔡振南今天和樂團「法蘭黛」在高雄同台開唱，從沒組過團的他打趣說要共組「法南黛」，並帶來重新編曲的「金包銀」，為原是悲苦的曲風賦予迷幻搖滾的新靈魂。

蔡振南出道超過30年，寫過多首紅遍大街小巷的台語歌，也拿過金曲獎最佳方言男演唱人獎，近幾年他將重心放在戲劇、舞台劇演出。「南哥」今天在高雄駁二藝術特區和「法蘭黛」搭檔演出，也是首次登上搖滾音樂舞台「大港開唱」。

蔡振南以滄桑歌聲感動無數人，他和法蘭黛同台演唱改編版的「空笑夢」登場，法蘭黛將原本抒情的台語歌改編成迷幻曲風，搭配「南哥」磁性渾厚的歌聲，讓台下粉絲如痴如醉。