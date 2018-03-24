NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈伍佰降臨台中　重現經典「花朵舞」今日論壇》沈榮欽／讓管中閔上任吧理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

影音／探索歷史建物　溪湖庄役場之美

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/24 21:16

彰化縣文化局24日上午在溪湖藝文館辦理「彰化縣歷史建築溪湖庄役場修復工程規劃設計說明會」，邀集產官學者及建築師一同討論修復工程規劃設計，彰化縣文化局副局長張雀芬說，窗戶也是建築的肺，老舊建築仍要需要呼吸，針對溪湖庄役場建築的窗戶應予保留，整體的空間規化要審慎做討論，歷史建築的精神要保留。

張雀芬表示，溪湖庄役場於91年登錄為歷史建築，管理單位為彰化縣溪湖鎮公所，目前作為溪湖藝文館使用，是保存良好之日治時期街庄級之行政官署，建築結構完整，造型典雅樸實，具有當時盛行之藝術裝飾，具折衷主義建築風格，構造工法及裝飾線板、圖樣精緻，有歷史文化藝術價值及時代意義。

張雀芬指出，溪湖庄役場為溪湖鎮公所管理，目前作為溪湖藝文館使用，是保存良好的日治時期街庄級行政官署，建築結構完整，造型典雅樸實，長窗設計、洗石子牆面、浮雕、及瓦作斜屋頂等，具有當時盛行的藝術裝飾。

溪湖鎮公所秘書楊奇勳表示，原先建物內部簡陋，希望經過專業設計改造空間更吸引人，庄役場後棟為50年代加蓋建築，這次計畫能取得合法使用執照，未來一樓配合戶外庭園造景經營餐營，公所得以開源節流，二樓則規劃為多功能教室，有助提高使用率。

楊奇勳說，溪湖鎮藝文館平時雖有展覽，但歷史建築未取得使用許可及建築執照，使用受限，空間略顯冷清；張雀芬說，去年4月經費核定，文化部文化資產局補助85萬8000元，縣府配合款37萬2000元，其餘20萬元由彰化縣溪湖鎮公所編列並執行，目前委託建築師事務所細部設計，因應後續再利用規劃藝文展示空間。

關鍵字溪湖庄役場歷史建築溪湖鎮藝文館長窗設計
影音／明道擴校　華德福插旗彰化嘉美術聯展　名家77畫作豐富生命

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan