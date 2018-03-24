影音／探索歷史建物　溪湖庄役場之美

彰化縣文化局24日上午在溪湖藝文館辦理「彰化縣歷史建築溪湖庄役場修復工程規劃設計說明會」，邀集產官學者及建築師一同討論修復工程規劃設計，彰化縣文化局副局長張雀芬說，窗戶也是建築的肺，老舊建築仍要需要呼吸，針對溪湖庄役場建築的窗戶應予保留，整體的空間規化要審慎做討論，歷史建築的精神要保留。
張雀芬表示，溪湖庄役場於91年登錄為歷史建築，管理單位為彰化縣溪湖鎮公所，目前作為溪湖藝文館使用，是保存良好之日治時期街庄級之行政官署，建築結構完整，造型典雅樸實，具有當時盛行之藝術裝飾，具折衷主義建築風格，構造工法及裝飾線板、圖樣精緻，有歷史文化藝術價值及時代意義。
張雀芬指出，溪湖庄役場為溪湖鎮公所管理，目前作為溪湖藝文館使用，是保存良好的日治時期街庄級行政官署，建築結構完整，造型典雅樸實，長窗設計、洗石子牆面、浮雕、及瓦作斜屋頂等，具有當時盛行的藝術裝飾。
溪湖鎮公所秘書楊奇勳表示，原先建物內部簡陋，希望經過專業設計改造空間更吸引人，庄役場後棟為50年代加蓋建築，這次計畫能取得合法使用執照，未來一樓配合戶外庭園造景經營餐營，公所得以開源節流，二樓則規劃為多功能教室，有助提高使用率。
楊奇勳說，溪湖鎮藝文館平時雖有展覽，但歷史建築未取得使用許可及建築執照，使用受限，空間略顯冷清；張雀芬說，去年4月經費核定，文化部文化資產局補助85萬8000元，縣府配合款37萬2000元，其餘20萬元由彰化縣溪湖鎮公所編列並執行，目前委託建築師事務所細部設計，因應後續再利用規劃藝文展示空間。