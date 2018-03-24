影音／探索歷史建物　溪湖庄役場之美

彰化縣文化局24日上午在溪湖藝文館辦理「彰化縣歷史建築溪湖庄役場修復工程規劃設計說明會」，邀集產官學者及建築師一同討論修復工程規劃設計，彰化縣文化局副局長張雀芬說，窗戶也是建築的肺，老舊建築仍要需要呼吸，針對溪湖庄役場建築的窗戶應予保留，整體的空間規化要審慎做討論，歷史建築的精神要保留。

張雀芬表示，溪湖庄役場於91年登錄為歷史建築，管理單位為彰化縣溪湖鎮公所，目前作為溪湖藝文館使用，是保存良好之日治時期街庄級之行政官署，建築結構完整，造型典雅樸實，具有當時盛行之藝術裝飾，具折衷主義建築風格，構造工法及裝飾線板、圖樣精緻，有歷史文化藝術價值及時代意義。