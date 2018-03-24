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探索八卦山生態　清明時節賞鷹趣

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/24 20:59
▲「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動在八卦山脈生態遊客中心熱鬧揭幕，彰化縣副縣長林明裕熱情邀請全國民眾來參加賞鷹盛會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.24）
▲「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動在八卦山脈生態遊客中心熱鬧揭幕，彰化縣副縣長林明裕熱情邀請全國民眾來參加賞鷹盛會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.24）

彰化縣每年生態盛會「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動，24日上午在八卦山脈生態遊客中心熱鬧揭幕，彰化縣副縣長林明裕熱情邀請全國民眾，一起來享受生態、生活、美學及城市觀光的美好體驗。

林明裕表示，在春分到清明時節大量的南路鷹過境八卦山脈，歡迎民眾前來賞鷹，親身與大自然接觸。縣府推動環境保育積極向下扎根，舉辦各項生態教育活動，鼓勵小朋友親自接觸大自然，對孩子環境教育從小開始。

南投林管處秘書王怡晴表示，八卦山是灰面鵟鷹很重要的棲息環境，林務局從95年開始陸陸續續補助彰化縣政府保護野生動物的棲地，透過宣導活動讓民眾了解保育的重要性，也希望打造彰化更好的生活環境，每年的鳥況觀察數字顯示，八卦山是一個很好的棲地環境，藉此活動提醒大家一同與林務局進行保育工作，因為大家的用心，打造更好的生活環境。

參山國家風景管理處長柯建興表示，見到活動盛況與野鳥北遷的數量非常開心，這次安排了兩天的活動節目，如國際音樂饗宴邀請許多國外表演團體，更導入公益性質的二手物品義賣活動，非常感謝各界幫忙，敬邀民眾鄉親前來參加賞鷹盛會。

野鳥學會理事長蔡世鵬表示，到開幕活動時刻目前過境的灰面鵟鷹已突破一萬七千隻，已經超過往年水準，並期望今年能創新高，歡迎喜愛大自然的大小朋友前來賞鳥，共同來認識八卦山脈淺山生態系環境。

林明裕說，每年三月春分前後，大批的「南路鷹」灰面鵟鷹從南台灣陸續過境彰化八卦山脈，準備返回東北繁殖，成千的南路鷹乘著氣流盤旋在八卦山脈上空的景象煞是壯觀，清晨的起鷹、傍晚的落鷹，鷹群起落形成的「鷹柱」更是難得一見。

關鍵字2018鷹揚八卦bike訪春天賞鷹活動南路鷹灰面鵟鷹
影音／單車競賽驚見毒草　野外勿觸影音／高麗菜盛產　自採每顆20元

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