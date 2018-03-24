影音／彰化就業媒合　新能源產業受矚

彰化縣政府為服務縣內轉職及求職民眾，24日上午在彰化市南郭國小舉辦「就業領航．薪情唱旺」彰化就業博覽會，共有60家縣內外的廠商參與徵才，包括上緯新能源及海鼎風力發電等目前最夯的綠能公司，提供起薪五萬元及錄取後隨即送往德國等地進修學習機會。

彰化縣副縣長林明裕表示，今年辦理總計4場的就業博覽會，彰化縣政府也開放45個職業訓練班，包含職訓、身心障礙特別班及照顧服務員等各類，僅代表縣長魏明谷對提供各種就業機會的老闆們表示感謝，也很高興看到許多年輕人參與今天的博覽會，希望大家都能媒合順利，找到適合自己的工作。