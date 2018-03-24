影音／彰化就業媒合　新能源產業受矚

彰化縣政府為服務縣內轉職及求職民眾，24日上午在彰化市南郭國小舉辦「就業領航．薪情唱旺」彰化就業博覽會，共有60家縣內外的廠商參與徵才，包括上緯新能源及海鼎風力發電等目前最夯的綠能公司，提供起薪五萬元及錄取後隨即送往德國等地進修學習機會。
彰化縣副縣長林明裕表示，今年辦理總計4場的就業博覽會，彰化縣政府也開放45個職業訓練班，包含職訓、身心障礙特別班及照顧服務員等各類，僅代表縣長魏明谷對提供各種就業機會的老闆們表示感謝，也很高興看到許多年輕人參與今天的博覽會，希望大家都能媒合順利，找到適合自己的工作。
會場中舉辦「求職唱旺四部曲」，分別為「時尚造型區」，藉由專業造型師，為求職者免費義剪髮型並給予造型建議，「健康體驗區」，提供專業按摩服務，解除疲勞清醒放鬆，「就業探索區」，提供適時專業職涯諮詢服務，幫助求職者勇於面對自己未來的職涯規劃，提昇就業穩定性，「心靈天使區」，由臨床心理師提供心理諮詢，做好求職前的萬全準備，進而順利就業。另現場設置「銀髮人才就業服務區」。
勞工處長吳蘭梅說，為了開發潛在勞動力人口且因應台灣未來人口老齡化的趨勢，專人提供就業服務諮詢以及研習課程，歡迎55歲以上民眾或已經請領退休給付、有求職意願銀髮族，一同前往預約幸福，展薪未來。