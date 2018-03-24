林立兩分砲 桃猿開幕戰力克中信

面對前隊友賽格威，桃猿隊打線不手軟，去年才加盟桃猿隊的林立首度開幕戰先發，擔任三壘手、打第二棒，3局下回敬兩分砲，以及靠著王柏融、林泓育接連安打，再攻下1分，將比數追成3比4。

中信兄弟首局就有攻勢，靠著4支安打攻下2分，2局上再靠著王勝偉兩分砲，取得4比0領先。

Lamigo桃猿隊在主場桃園球場迎戰中信兄弟，中信兄弟派出賽格威對戰前東家桃猿隊，猿隊則由道恩斯應戰，吸引1萬8521名球迷進場觀賽。

（中央社記者黃巧雯桃園24日電）中華職棒29年開幕戰Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟交手，桃猿隊新秀林立首度開幕戰先發就敲出兩分砲，終場以6比4擊敗中信兄弟。

桃猿隊4局下攻勢再起，廖健富敲出安打帶有1分打點，追平比數，余德龍補上安打，再添1分，反倒以5比4超前。賽格威僅投4局被敲8安失5分，退場休息。

道恩斯主投6局失4分，失分集中在前2局，被敲出7支安打，送出4次三振、2次保送。第7局起朱俊祥、林柏佑、陳禹勳聯手守住勝果。

猿隊靠著詹智堯6局下高飛犧牲打，追加1分保險分，終場以6比4擊敗中信兄弟。

中信兄弟2016年季中選秀第一輪選中的陳琥，去年因傷錯失一軍初登板機會，今天8局下生涯初登板，投0.2局無失分，被敲出2支安打，送出1次三振。（編輯：黃瑞弘）1070324