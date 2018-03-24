影音／平地高麗菜盛產　每顆20元讓民眾採收

今年氣候良好，平地高麗菜大盛產，菜農陳利在埤頭鄉農地栽種5分地的高麗菜，最近進入採收，大片高麗菜園顆顆「頭好壯壯」，不乏2、3公斤重，屬拍賣市場「特級品」，但有萬餘顆待銷售，卻因市場上產量供過於求，銷售不敷成本，24日開放以每顆20元讓民眾採收，中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍說，菜價暴跌，迫使農民自力救濟，呼籲民眾多多吃青菜，協助農民度難關。

陳利首次開放以每顆20元讓民眾採收，一早吸引一波波的民眾前來下田採收高麗菜，來自雲林縣斗六市的黃姓小姐說，他從網路上得到訊息，揪團北上採收高麗菜，覺得比上菜市場更有趣，也讓小朋友接觸農村即景。

陳利指出，高麗菜苗成本約2.5到5元，加上除草、施肥照顧，若還要找人採收實在不划算，加上現在根本難以找工，乾脆開放民眾自採，去年高麗菜崩盤菜讓人欲哭無淚，只能採來送人或乾脆不採收，今年開放讓人自採，避免血本無歸，也讓民眾體會農民辛苦。

北斗鎮中寮里黃姓民眾一家三代24日也專程到陳利的高麗菜園採收高麗菜，小朋友覺得很好玩，黃姓民眾說，採收的高麗菜除了要曬菜乾之外，也會分送親友，他說，目前的高麗菜正當時，含有鉀、鈣、鎂、磷、維生素A、C等多種營養以及豐富的膳食纖維；在烹調上，高麗菜可油炒、涼拌、煮湯或醃製，做出家常菜或創意料理，尤其產期價格親民，現在吃高麗菜正當時，大口品嚐香甜爽脆的季節蔬菜。

林小萍指出，每分地種植高麗菜不含自己的工資，成本就要2萬多元，現在果菜市場拍賣價格相當低，1公斤價格為至7元之間，運費、紙箱、市場管理費等成本，菜農不僅無利可圖，更是「賣一箱賠一箱」，基層菜農幾乎都要吃土了。