盜命師東京放映 揭露台灣賽鴿文化

盜命師2017年10月6日在台灣上映，演員包括王陽明、陳庭妮、喜翔、蔡思?、廖峻、陸弈靜等，曾入選第22屆釜山國際影展「亞洲電影之窗」，是一部描述器官買賣及賽鴿文化的犯罪懸疑電影。

（中央社記者黃名璽東京24日專電）導演李啟源執導的電影「盜命師」，今天在日本東京的駐日代表處台灣文化中心放映，片中揭露台灣獨特的賽鴿文化，也觸及地下器官買賣，讓日本觀眾直呼好看。

日本觀眾對片中揭露的台灣賽鴿文化感到好奇，也都說很好看。

李啟源會後接受台灣駐日記者訪談時說，電影拍出來後，不管是到歐洲或日本等地，同樣的作品在不同的地方，很多人的觀點跟看法會不大一樣；身為導演會想知道，雖然是以非常本土為題材的電影，如果還有辦法讓不同文化的人能欣賞跟理解，對他來講是一件很好的事，代表不同文化的人也是有共同語言可以理解，這對他的創作來說，在思索創作過程中，會渴望被更多人理解。

他說，如果在不同文化及語言下，當地民眾還是能夠欣賞，表示作品的確有碰觸到一些普遍性的東西；到不同的影展跟各國不同的人交流，對他來說，這是最大的收穫。

談到對影迷回饋最深刻的事，李啟源說，有一年在東京影展，那年拍的電影是「亂青春（2009年上映）」，結束後有一位日本老太太握住他的手哭說：「你讓我回憶起我的青春」，這讓他非常感動，也是很大的激勵。

談到盜命師內描述台灣賽鴿、鋼管舞等文化，李啟源說，這些在日常生活中可能習以為常的東西，卻很少被拍成電影，但這些是台灣很獨特的東西，構成大家日常生活經驗的一部分，可是對外國人來說，會覺得這些東西很新鮮，沒有看過；不要說是外國人，甚至很多台灣人大概都只看到表面，很少知道賽鴿背後的情況，「我不拍，我自己也不曉得」。

簡麗芬表示，其實拍攝賽鴿的難度很高，很多鴿會都拒絕讓他們拍攝，也讓他們足足花了一年半的時間尋求協助；李啟源說，後來在一位好心人士的協助下，得以順利完成賽鴿畫面。

李啟源表示，雖然最後呈現出來的賽鴿畫面只有短短幾十秒，但如果沒讓大家看到，總覺得電影好像沒有完成。

至於故事中會出現器官買賣，李啟源說，因為一個朋友的妻子，就是等待換腎的病人，所以知道長期等待器官捐贈的煎熬；後來自己又對此深入了解，才知道原來人體器官可以是這麼大的買賣。

簡麗芬談到製片籌資說，在台灣拍片很幸福，雖然很少有投資人願意投資，但中央與地方政府都會給予補助，例如盜命師就獲得文化部、台北市、台中市及桃園市的補助，高雄市甚至有投資；電影只要在各地方拍攝，基本上地方政府都會非常支持，並獲得補助。

有趣的是，盜命師拍攝時在台中市外埔區稻田中放了一輛廢棄巴士，上面還蓋了鴿舍，結果電影拍完後這個場景就被保留下來，簡麗芬說，民眾還幫這輛巴士取名為「忘憂巴士」，成打卡熱點。（編輯：高照芬）1070324