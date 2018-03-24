人間條件1台南新營開演 現場笑聲不斷

（中央社記者張榮祥台南24日電）吳念真執導的綠光劇團台灣野台戲劇工程「人間條件1」戶外演出，今晚前進台南新營田徑場，吸引逾萬人進場，現場不時笑聲不斷，小朋友笑得更是大聲。
台南新營今晚天氣涼爽，「人間條件1」晚間7時開演，吸引民眾早早攜家帶眷入場，舞台前5000張門票早被索取一空，現場開放2樓正面看台座位，也被民眾擠爆。包括中油董事長戴謙、台南市副市長張政源、南科管理局長林威呈等人也都到場觀賞。
吳念真執導的戲劇，演員開演前多會和觀眾互動，新營這場也不例外，還有老太太被邀請上台和演員合影；吳念真在開演前，也在台下和觀眾寒喧。
如同高雄、台中的「戲前戲」，張政源也在台上即興演出，被演員李永豐深深親了兩下，立刻帶動現場氣氛，引來滿場爆笑。
這場國民戲劇果然貼近民眾，和台南相關人士，包括總統蔡英文、行政院長賴清德全的名字都被搬上舞台，讓台下觀眾備感親切，幽默的劇情，不時引人捧腹大笑。
新營地理位置在台南北部，人口集中度不如原台南市區，「人間條件1」吸引逾萬人進場，可見受歡迎程度。台南市政府文化局長葉澤山說，「人間條件1」是今年台南藝術節的重頭戲，也是行政院長賴清德去年4月擔任市長時就和吳念真敲定演出。
「人間條件1」是吳念真執導的第一部舞台劇作品，劇情描述市井小民的日常生活，藉由里長伯一家的故事，傳達出台灣人重情義、質樸與知足的傳統性格。今天的演出，將國家戲劇院規格的舞台、硬體設備及舞台佈景，原汁原味重現新營體育場田徑場的戶外舞台上，特別加碼將現場2面投影轉播幕尺寸升級到500吋，讓民眾與表演藝術有更近距離的接觸。(編輯:孫承武)1070324