人間條件1台南新營開演 現場笑聲不斷

（中央社記者張榮祥台南24日電）吳念真執導的綠光劇團台灣野台戲劇工程「人間條件1」戶外演出，今晚前進台南新營田徑場，吸引逾萬人進場，現場不時笑聲不斷，小朋友笑得更是大聲。

台南新營今晚天氣涼爽，「人間條件1」晚間7時開演，吸引民眾早早攜家帶眷入場，舞台前5000張門票早被索取一空，現場開放2樓正面看台座位，也被民眾擠爆。包括中油董事長戴謙、台南市副市長張政源、南科管理局長林威呈等人也都到場觀賞。

吳念真執導的戲劇，演員開演前多會和觀眾互動，新營這場也不例外，還有老太太被邀請上台和演員合影；吳念真在開演前，也在台下和觀眾寒喧。