路嘉怡路痴命懸一線　GIGI：精神折磨

時尚教主路嘉怡今（24）日舉辦《只要願意一起走下去》新書記者會，邀請作家韓良憶對談，好友夫妻史丹利、GIGI神祕現身。路嘉怡、史丹利與GIGI受訪時，談到先前滑雪迷路一事，GIGI受不了大喊，「根本精神折磨！」

在一個超壞氣候滑雪迷路，路嘉怡的反應異於常人，既不是痛哭也不是慌張，而是乾脆拍影片，但在大風雪的侵襲下，很多人看到影片都以為沒對焦，同行的GIGI想到那時，仍是餘悸猶存，「根本是一種精神折磨！她不見的時候，我真的跑馬燈一直閃，心裡想說完蛋了，我要怎麼跟她老公交代，因為很可能會出事，加上視線完全看不到，我真的不知道要去哪裡找，山又那麼大。」路嘉怡聞言開朗回應：「第二天視線清楚的時候，我帶大家重回事發現場，他們才說，妳滑過去的地方真的很危險，那是山脊最高處，再滑過去就是另一邊了，真的會找不到。」