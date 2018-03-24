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娛樂

路嘉怡路痴命懸一線　GIGI：精神折磨

記者吳維書／台北報導2018/03/24 21:17
▲路嘉怡（中）新書記者會。（圖／天下雜誌提供, 2018.3.24）
▲路嘉怡（中）新書記者會。（圖／天下雜誌提供, 2018.3.24）

時尚教主路嘉怡今（24）日舉辦《只要願意一起走下去》新書記者會，邀請作家韓良憶對談，好友夫妻史丹利、GIGI神祕現身。路嘉怡、史丹利與GIGI受訪時，談到先前滑雪迷路一事，GIGI受不了大喊，「根本精神折磨！」

在一個超壞氣候滑雪迷路，路嘉怡的反應異於常人，既不是痛哭也不是慌張，而是乾脆拍影片，但在大風雪的侵襲下，很多人看到影片都以為沒對焦，同行的GIGI想到那時，仍是餘悸猶存，「根本是一種精神折磨！她不見的時候，我真的跑馬燈一直閃，心裡想說完蛋了，我要怎麼跟她老公交代，因為很可能會出事，加上視線完全看不到，我真的不知道要去哪裡找，山又那麼大。」路嘉怡聞言開朗回應：「第二天視線清楚的時候，我帶大家重回事發現場，他們才說，妳滑過去的地方真的很危險，那是山脊最高處，再滑過去就是另一邊了，真的會找不到。」

路嘉怡在書中以「大個兒」暱稱製作人老公湯宗霖，她笑說：「這個角色不會再出現，因為對他的工作有點不方便，但會用其他角色呈現，讓大家比較不會那麼快聯想到是說他，我覺得重點不是他這個人，而是他的觀念以及面對事情的處理方式。」提到新書內容她透露，「這本新書其實是以兩次相隔十年的英國旅程，回望這十年間，不管對於感情、生活等成長及變化，包括女生面臨年紀變大以及對未來的想法。」

關鍵字路嘉怡大個兒gigi史丹利只要願意一起走下去
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