林立生涯開幕戰首轟獲MVP 上場全力以赴

（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中職Lamigo桃猿隊年輕球員林立今天首度打中職開幕戰，3局敲出生涯開幕戰首轟，帶起球隊攻勢擊敗中信兄弟隊、獲頒MVP；林立表示，抱持學習心態，上場全力幫球隊拿勝。

林立去年加入球隊後下半季開始在一軍出賽，去年總計13場出賽，47打數敲出16支安打，包括2發全壘打，打擊率3成40，今年從官辦熱身賽開始，打擊手感一直維持的不錯，他表示「謝謝教練團的幫忙，從春訓開始會針對一些細節跟我討論，包括好的與不好的地方」。

首度打中職開幕戰，林立先發第2棒、守三壘，總教練洪一中表示，「只要我們排上去先發的球員，就代表他的近況不錯」；林立用好表現回應教練團期待，3局球隊0比4落後、壘上有人時，敲出兩分砲帶起球隊攻勢。