健行拉尾盤勝高師大 25日與國體大爭冠

（中央社記者龍柏安台北24日電）106學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，衛冕軍健行科大今天靠著陳冠毅和簡祐哲聯手轟下42分，終場82比62擊敗高雄師大，連兩年闖進決賽，明天晚間將和國立體大爭冠。

陳冠毅今天拿下全場最高的22分，去年世大運國手簡祐哲也轟下20分，健行全場最多領先30分，卻被高師大在第4節最後5分38秒追到只差9分，好在接下來健行拉出一波17比6強攻，其中陳冠毅和簡祐哲就聯手包辦砍進3顆3分球，是健行甩尾勝出的兩大功臣。

健行領先的籌碼第4節差點花光，陳冠毅坦言有點小緊張，他說當時教練交代遇到擋拆要換防，但是球員場上缺乏溝通，加上進攻有點小當機，比分才被越拉越近，不過他也點出：「祐哲先投進那顆3分球後，大家進攻的信心才比較找回來。」