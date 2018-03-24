NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈伍佰降臨台中　重現經典「花朵舞」今日論壇》沈榮欽／讓管中閔上任吧理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

穆加比談下台 怨南非沒出兵鄰國背叛

中央社2018/03/24 21:31
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社辛巴威哈拉雷24日綜合外電報導）辛巴威前總統穆加比指出，南非去年應該出兵防止他被軍方攆下台，而不是派遣談判團隊，還說區域鄰國「在一定程度上」背叛了他。

法新社報導，穆加比（Robert Mugabe）接受「辛巴威獨立報」（Zimbabwe Independent）和其他區域及國際媒體訪問時，作以上表示。

報導引述94歲的穆加比說：「當你考量各國情勢後指望南非，他們卻沒有介入。」

「但南非本來可以做的不只於此，它沒派部隊，只進行交涉。」

穆加比從辛巴威1980年脫離英國殖民統治獨立後就掌權，在軍方介入、執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）議員啟動彈劾程序的雙重壓力下，被迫辭職。

穆加比下台之前數週開除副手姆南加瓦（EmmersonMnangagwa），此舉被視為妻子葛瑞斯（Grace Mugabe）接掌大位舖路。不過姆南加瓦獲軍方支持，最終接替穆加比執政。

時任南非總統朱瑪（Jacob Zuma）遣國防部長瑪皮沙-恩卡庫拉（Nosiviwe Mapisa-Nqakula）與時任國家安全部長彭戈（Bongani Bongo）為特使赴辛巴威，居間斡旋穆加比和軍方的僵局。

曾戲稱自己會執政到100歲的穆加比在訪談中用「政變」來描述自己下台一事。

他說：「始作俑者有責任翻轉這種局面。如果他們無意這樣做，那就意謂他們希望我認為的那種情況繼續下去。」（譯者：何宏儒）1070324

健行拉尾盤勝高師大 25日...2020奧運棒球資格賽 選...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan