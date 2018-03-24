穆加比談下台 怨南非沒出兵鄰國背叛

（中央社辛巴威哈拉雷24日綜合外電報導）辛巴威前總統穆加比指出，南非去年應該出兵防止他被軍方攆下台，而不是派遣談判團隊，還說區域鄰國「在一定程度上」背叛了他。

法新社報導，穆加比（Robert Mugabe）接受「辛巴威獨立報」（Zimbabwe Independent）和其他區域及國際媒體訪問時，作以上表示。

報導引述94歲的穆加比說：「當你考量各國情勢後指望南非，他們卻沒有介入。」

「但南非本來可以做的不只於此，它沒派部隊，只進行交涉。」

穆加比從辛巴威1980年脫離英國殖民統治獨立後就掌權，在軍方介入、執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）議員啟動彈劾程序的雙重壓力下，被迫辭職。