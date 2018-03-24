2020奧運棒球資格賽 選拔方式敲定

除了地主國日本將自動取得2020東京奧運棒球及壘球項目的參賽權外，第一個取得門票機會是世界棒壘總會旗艦競賽12強錦標賽，將於明年11月舉行，將有2張奧運參賽門票，分別由美洲、亞洲/大洋洲（日本除外）名次最高的隊伍取得資格。

世界棒壘總會執委會會議今天公布2020東京奧運關於棒球、壘球各6個名額，如何晉級取得參賽資格的方式，同時也已經取得國際奧林匹克委員會（IOC）認可通過。

第二個取得奧運門票的方式是「非洲/歐洲資格賽」，由6國角逐錦標賽，優勝國將取得2020東京奧運參賽資格。

美洲資格賽則將會有8個國家參賽，優勝國將取得2020東京奧運參賽資格，在12強賽中未取得2020東京奧運參賽資格的美洲代表國家，都將參與美洲奧運資格賽。

最後一張門票則是洲際資格賽，將有6個國家參與，參加國家將包括非洲/歐洲資格賽第二名、美洲資格賽第二與三名、2019亞洲錦標賽名次最高兩國 （不包括已經取得2020東京奧運參賽資格國家）、2019大洋洲資格賽優勝國。

有關女子壘球部分，第一個取得前進2020東京奧運壘球項目參賽資格的機會是今年8月在日本千葉的2018世界棒壘總會女子壘球世界錦標賽，第一名的國家將獲得直接晉級2020東京奧運的機會（如果日本贏得在千葉的世界棒壘總會世界錦標賽，第二名球隊將取得奧運席位）。

其他還有「非洲/歐洲資格賽」、「美洲資格賽」、「亞洲/大洋洲資格賽」，除了「美洲資格賽」有2個名額外，其餘資格賽各有1個名額。（編輯：黃于）1070324