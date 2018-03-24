美槍枝管制遊行華府登場 料50萬人參與

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國佛羅里達州校園槍擊案倖存者發起，主張加強槍枝管制的「為我們生命遊行」今天登場，可能將有50萬人參加華府的遊行活動，並有逾800場示威抗議預計在全球各地進行。

美聯社報導，美國司法部昨天宣布，他們已經展開修改聯邦槍械管制條例的程序，並在聯邦法律上將撞火槍托（Bump stock）定義為機關槍。撞火槍托能在不變更槍械內部構造下，讓半自動武器能像機槍般連發。

美國總統川普昨天在推特貼文表示：「歐巴馬政府將撞火槍托合法化，這是個壞主意。正如我所承諾的，司法部今天將提出撞火槍托禁令，同時會有一段意見徵詢期。」