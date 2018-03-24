兄弟先得分被逆轉 史耐德：要再加強

（中央社記者黃巧雯桃園24日電）中華職棒開幕戰中信兄弟今天以4比6遭Lamigo桃猿隊逆轉輸球，總教練史耐德說，一開始得4分，但後來打線沉寂，一支好隊伍不管得幾分，都要持續有攻勢得分，未來將會加強。

中信兄弟今天前2局一度以4比0領先，但遭到桃猿隊逆轉，最後以4比6落敗。

史耐德認為，好隊伍不管得幾分，都要持續有攻勢，未來將會再加強。

中信兄弟洋投賽格威面對前東家桃猿隊，僅投4局失5分就退場休息，被敲8支安打，包括林立的兩分砲。中信第5局就換上蔡齊哲中繼，投3局僅被敲出1支安打，失1分，1次保送。