裕隆勝台銀 台啤季後賽門票到手

（中央社記者龍柏安台北24日電）裕隆納智捷今靠著洋將奈維爾（Luke Nevill）攻下全場最高的25分，率隊87比82擊敗台灣銀行，也宣告台銀無緣今年季後賽，台灣啤酒則確定摘下最後一張季後賽入場券。

裕隆王牌射手「男模」呂政儒因右手腕韌帶撕裂，加上軟骨磨損，預計將休息3至4週，今晚比賽也高掛免戰牌，沒想到就算裕隆少了本土得分王，戰力依舊不減，靠著第3節一波34比14猛攻，提前鎖定勝局。

台銀今晚輸球後，戰績來到10勝20負，本季賽事已全部結束，確定無法追上台啤，將以聯盟墊底的第7名做收，也成為聯盟唯一無法晉級季後賽的球隊，教頭韋陳明賽後也無奈地表示：「這是個很可惜的球季。」