今日論壇》沈榮欽／讓管中閔上任吧

儘管如此，純就校園事務來看，我仍舊相信這次管中閔事件中，最該被苛責者既非管中閔，也非教育部，而是台大的主其事者，我也相信那些爭取台大自主與自治的人，恐怕是對大學自主與自治有什麼誤解。

今日台大校務會議將所有管中閔校長遴選相關議案擱置，彷彿一切又回到了原點，球再度回到教育部手上，儘管如此，台大還是藉由擱置案傳遞出一些弦外之音，台大校長畢竟是台大的，教育部只能監督程序適法性，而不應該進行實質審查，我主觀地認為教育部已經別無選項，只能儘速核准管中閔校長案，令管中閔早日上任推動台大校務。

例如爭取管中閔就任最力的台大農經系教授官俊榮，藉由程序委員會先刻意將兩個不同性質的會議合併；在安排提案內容時，又把35位連署人的提案排在下午最後段時間；這會造成校務會議開到下午時，被排在會議後段的提案，因為很多人提早離場，提案很難過關。見到台大法律系學生提出要釐清管中閔遴選案效力等三個提案，就將之排在當天議程的最後三案，然後自己提出一個要讓管中閔上任的案子排在上午的議程。

報載官俊榮是台大孫逸仙學會會長，逸仙學會正是過去威權時期國民黨用來控制台大的黨部組織，我很訝異過了這麼多年依然存在，因此官俊榮參加台大自主聯盟的抗議，本身就是一個自我矛盾的oxymoron，就像Charles Lamb說的“ I like a smuggler. He is the only honest thief.”

台大四位前校長的聯合抗議也是如此。孫震任校長時期，台大校長居然必須同時擔任國民黨北知青黨部主委，他若真對台大自主念茲在茲，就應該在其任內抗拒政黨介入，建立台大校長獨立自主的風骨，捨此不為，今日對台大管中閔案的抗議，又有誰人能信？

另兩位前校長，楊泮池捲入的論文造假案正式本次台大校長改選的理由，李嗣涔對隔空抓藥的背書，也令人感到尷尬。

而最不該的要算是陳維昭前校長，他校長任內對自己任期規定的修改已經引發不少爭議，本次在台大校長遴選委員會中，對候選人的資料未能事前審核，對自己的錯誤恍若未聞，也未對日後候選人表格的規定、委員會的核實、利益衝突的規定與選舉辦法的改良上，做出明確的建議，更因此發明了所謂的「公開資訊」說，此後台大任何選舉均無揭露義務，將為日後埋下何謂公開資訊爭執不休的種子，也無意尋求補正自己所犯的錯誤，僅僅是一味將矛頭對準外界，當陳維昭說出「現在是校園民主自由最黑暗的一個時刻」，我不知道他是否對過去的台大歷史一無所知，或是對自己缺乏自省能力。而這一切，或許正是人們何以懷古傅斯年，卻對四位台大前校長的發言毫無感受的原因吧，真正令台大校長貶值的不正是台大校長嗎？

台大每年收到最多的教育部大學預算，教育部自然不能對台大毫無發言權，但是縱使台大校方與校務會議令人驚訝的和稀泥表現，也都無法構成教育部強力介入的理由，畢竟台大的校長是台大的，台大的寵辱也是。

●作者：沈榮欽／加拿大約客大學副教授

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