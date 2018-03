今日論壇》沈榮欽／讓管中閔上任吧

例如爭取管中閔就任最力的台大農經系教授官俊榮,藉由程序委員會先刻意將兩個不同性質的會議合併;在安排提案內容時,又把35位連署人的提案排在下午最後段時間;這會造成校務會議開到下午時,被排在會議後段的提案,因為很多人提早離場,提案很難過關。見到台大法律系學生提出要釐清管中閔遴選案效力等三個提案,就將之排在當天議程的最後三案,然後自己提出一個要讓管中閔上任的案子排在上午的議程。

報載官俊榮是台大孫逸仙學會會長,逸仙學會正是過去威權時期國民黨用來控制台大的黨部組織,我很訝異過了這麼多年依然存在,因此官俊榮參加台大自主聯盟的抗議,本身就是一個自我矛盾的oxymoron,就像Charles Lamb說的“ I like a smuggler. He is the only honest thief.”

台大四位前校長的聯合抗議也是如此。孫震任校長時期,台大校長居然必須同時擔任國民黨北知青黨部主委,他若真對台大自主念茲在茲,就應該在其任內抗拒政黨介入,建立台大校長獨立自主的風骨,捨此不為,今日對台大管中閔案的抗議,又有誰人能信?

另兩位前校長,楊泮池捲入的論文造假案正式本次台大校長改選的理由,李嗣涔對隔空抓藥的背書,也令人感到尷尬。

而最不該的要算是陳維昭前校長,他校長任內對自己任期規定的修改已經引發不少爭議,本次在台大校長遴選委員會中,對候選人的資料未能事前審核,對自己的錯誤恍若未聞,也未對日後候選人表格的規定、委員會的核實、利益衝突的規定與選舉辦法的改良上,做出明確的建議,更因此發明了所謂的「公開資訊」說,此後台大任何選舉均無揭露義務,將為日後埋下何謂公開資訊爭執不休的種子,也無意尋求補正自己所犯的錯誤,僅僅是一味將矛頭對準外界,當陳維昭說出「現在是校園民主自由最黑暗的一個時刻」,我不知道他是否對過去的台大歷史一無所知,或是對自己缺乏自省能力。而這一切,或許正是人們何以懷古傅斯年,卻對四位台大前校長的發言毫無感受的原因吧,真正令台大校長貶值的不正是台大校長嗎?

台大每年收到最多的教育部大學預算,教育部自然不能對台大毫無發言權,但是縱使台大校方與校務會議令人驚訝的和稀泥表現,也都無法構成教育部強力介入的理由,畢竟台大的校長是台大的,台大的寵辱也是。

●作者:沈榮欽/加拿大約客大學副教授

