澳航袋鼠直飛航線首飛 17小時料締紀錄

（中央社澳洲伯斯24日綜合外電報導）澳洲航空公司今天從伯斯飛往英國倫敦的第一個客運直飛航班，縮短了兩地的往返航程，但這個「袋鼠航線」的17個小時飛航時間仍將刷新飛航紀錄。

法新社報導，澳洲航空（Qantas）表示，澳航從西南部城市伯斯（Perth）飛往英國倫敦的1萬4498公里航程，是全球第3長客運航線，也是直接連接澳歐兩洲的第一個定期航班。

這個首航班機的機長是女機師諾曼（Lisa Norman），這也是波音夢幻客機（Boeing Dreamliner）在全球的最長飛航路程。