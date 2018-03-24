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中央社

澳航袋鼠直飛航線首飛 17小時料締紀錄

中央社2018/03/24 22:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社澳洲伯斯24日綜合外電報導）澳洲航空公司今天從伯斯飛往英國倫敦的第一個客運直飛航班，縮短了兩地的往返航程，但這個「袋鼠航線」的17個小時飛航時間仍將刷新飛航紀錄。

法新社報導，澳洲航空（Qantas）表示，澳航從西南部城市伯斯（Perth）飛往英國倫敦的1萬4498公里航程，是全球第3長客運航線，也是直接連接澳歐兩洲的第一個定期航班。

這個首航班機的機長是女機師諾曼（Lisa Norman），這也是波音夢幻客機（Boeing Dreamliner）在全球的最長飛航路程。

這個新航線是澳航兩年來所公布的大手筆計畫之一，目是為澳航全球航班添加超長程航線；而這個計畫最終還會加入從澳洲東岸直飛歐洲的航班，名為「日出計畫」（Project Sunrise）。

澳航是全球歷史第2悠久的航空公司，首次飛「袋鼠航線」是在1947年，當時總共花了4天，途中停留9個點。

事實上，這並不是澳航首次從澳洲直飛歐洲。澳航2015年曾提供一次包機服務，將一些澳洲人由伯斯載運到土耳其加利波里（Gallipoli），紀念第一次世界大戰澳紐軍團（Australian and New Zealand ArmyCorps）出征百週年。

澳航一架波音747客機，也曾於1989年從倫敦載客直飛雪梨。

全球其他超長國際直飛航線還包括，澳航的杜哈－奧克蘭航線，飛行距離1萬4535公里；阿聯酋航空（Emirates）的杜拜－奧克蘭航線，飛行距離1萬4200公里；聯合航空公司（United Airlines）的洛杉磯－新加坡航線，飛行距離1萬4000公里；以及澳航的雪梨－達拉斯航線，飛行距離1萬3800公里。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070324

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