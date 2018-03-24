周定洋關心台灣青訓 走訪陳信安足球學校

（中央社記者李晉緯台北24日電）關心台灣足球青訓狀況的華裔英籍球員周定洋，今天前往台北大佳河濱公園迎風球場觀摩陳信安足球學校的青訓課程，在與該校U18菁英梯隊一起暖身後，他特別叮嚀球員在場上要記得彼此溝通。

周定洋此次返台，原訂加入中華隊踢27日在台北田徑場迎戰新加坡的亞洲盃資格賽，但因對報到時間認知的落差，讓中華隊總教練懷特（Gary White）最後未圈選周定洋入隊。

在未入選中華隊的情況下，周定洋將回到母隊羅斯郡隊，繼續蘇格蘭超級聯賽的賽事，但在離開台灣前，心繫台灣青訓狀況的他，在今天特地走訪陳信安足球學校。