貿易戰升溫　台股有漲價題材支撐　相對抗跌可逢低買進

美國總統川普對大陸祭出課徵懲罰性關稅方案，連帶拖累亞股全面走跌。而台股上周五（23日）在漲價題材和中小型股輪動支撐下，中場過後盤勢收斂，跌幅較其他亞股小，終場下跌182.51點，收在10823.33點，成交量為1461.32億元。投信業者認為，台股短期需要消化中美貿易戰的不確定因素，但這多屬政治或貿易角力，由於長線展望仍佳，建議可以逢低買進。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股走勢主要還是受國際行情所影響，呈現高點震盪，主流股集中在產品報價上揚或跌多的個股等題材，輪動表現。

廖哲宏表示，基於台股位置來到相對高點，受到國際情勢雜音干擾，短期震盪或無法避免，但因長期展望仍佳，在台股企業獲利預估仍呈現成長，以及緩步升息的趨勢，意味景氣復甦展望仍是朝正向發展，有利支撐台股。

面對台股近期受到國際情勢影響波動較大，廖哲宏表示，短期需要讓市場消化中美貿易戰的不確定因素，基本上，認為全面性的貿易戰爭發生不易，多屬政治或貿易角力，由於長線展望仍佳，建議可以逢低買進。

在資金面，廖哲宏表示，周五台股雖受美股影響回檔修正，不過根據證交所資料統計，外資單日賣超60.32億元，近一周外資累積賣超約10.56億元，幅度有限，且自3月以來，外資賣超幅度也在持續收斂，未來動向仍值得再進一步觀察。

廖哲宏指出，今年雖有升息議題，但目前來看，緩升息步調仍未改變，市場資金動能依舊存在，對市場潛在影響有限。在未來觀察指標上，建議關注升息次數是否超過預期，以及匯市可能的變化，作為評估資金動能變化的參考。至於企業獲利成長，則仍是支撐指數往上的基本要件之一。