扁聯會成立　陳水扁：非小貓兩三隻的扁奴

前總統陳水扁支持者成立「扁聯會」，24日舉行授證大會，並舉行餐會，席開50幾桌。陳水扁雖未到場，但以視訊致詞，陳水扁表示，阿扁們聯誼會在近10年來，從沒幾個人，在台北市議會被笑說是「一小撮人、小貓兩三隻的扁奴」，短短時間內有這麼盛大的成立大會，「讓我們愈來愈有信心」。

陳水扁說，扁聯會成立宗旨就是「一邊一國，台灣入聯，以及平反扁案」，「我們絕對有信心」，這條路就是台灣國家路，跟最近成立的「喜樂島聯盟」也是同樣的台灣國家路，大家分進合擊；雖然大家心裡很清楚，政府不可能讓這些使命如願，但沒關係，不能因為有壓力就讓步，要堅持做對的事，走對的路。