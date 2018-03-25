扁聯會成立　陳水扁：非小貓兩三隻的扁奴

前總統陳水扁支持者成立「扁聯會」，24日舉行授證大會，並舉行餐會，席開50幾桌。陳水扁雖未到場，但以視訊致詞，陳水扁表示，阿扁們聯誼會在近10年來，從沒幾個人，在台北市議會被笑說是「一小撮人、小貓兩三隻的扁奴」，短短時間內有這麼盛大的成立大會，「讓我們愈來愈有信心」。
陳水扁說，扁聯會成立宗旨就是「一邊一國，台灣入聯，以及平反扁案」，「我們絕對有信心」，這條路就是台灣國家路，跟最近成立的「喜樂島聯盟」也是同樣的台灣國家路，大家分進合擊；雖然大家心裡很清楚，政府不可能讓這些使命如願，但沒關係，不能因為有壓力就讓步，要堅持做對的事，走對的路。
扁聯會理事長郭正典說，扁連會的前身是「阿扁聯誼會」，以前是以聯誼為主，為什麼要正式成立社會團體？因為過去國民黨執政時，扁的事可以找綠委幫忙，如今民進黨執政，扁的事沒獲改善，還變本加厲，民進黨也變成沒人可找，「阿扁們只能靠自己」，因此就正式立案，組織團體，才能救扁。
扁聯會常務理事黃慶林也說，他認為兼任民進黨主席的總統蔡英文不可能特赦陳水扁。過去他當民進黨台北市黨部主任委員時，蔡英文在黨中央開會時曾說「你們不能說扁無罪。」
扁聯會總顧問鄭新助則說，扁聯會「要做阿扁總統的御林軍」，陳水扁只有一個兒子要選舉，陳水扁上台送個菜頭，「有犯什麼天條大罪、有這麼嚴重嗎？」