名家論壇》島島／新北市民要的不是一隻母雞

最近，有16位民進黨籍新北市議員大動作召開記者會，希望黨中央徵召游錫堃參選新北市長，理由是需要一隻強而有力的母雞，來帶領小雞！我們知道，新北市長選舉對民進黨來說很重要，但是這樣的政治性訴求，是把選民當成笨蛋嗎，推舉一個人參選市長的理由竟然跟城市願景沒有關係。請問，新北市民要一隻母雞做什麼？

2018新北市長選舉這一仗，民進黨要是能選贏，就等於奠定2020大選勝利的基礎，這一直是民進黨當權者在計想的，也就是因為如此牽動當權者的權力維繫，所以由誰出馬競選，就不是有志者進行初選比一比，看誰民調高就誰出線這麼簡單，還必須肩負起帶動整體選情的作用。但是，這樣過度政治思量，就一定能帶來勝利嗎?

徵召候選人，尤其是徵召老將，是需要「感動」的，回顧民進黨徵召老將參選的歷史，最經典的就是1992年黃信介接受徵召，前進花蓮縣參選區域立委，那一次是中華民國在台灣的首次國會議員全面改選，再加上當時花蓮地區中央級民代全是由國民黨壟斷，黃信介前往一戰，是有開拓民主疆土的時代意義。所以，當黃信介說：「我不僅要選，還要到最艱難的地方，當龍頭的帶隊去難選的縣市，才有開拓作用」，是真正讓人感動的，花蓮縣民也以選票回敬，讓黃信介當選立法委員。

其實，2018新北市長選舉，是有可能會藍天變綠地的，因為國民黨可能的參選人太讓人嗤之以鼻。先說侯友宜，朱立倫至今做了多久新北市長，他幾乎就做了多久的副市長，這七年的新北市執政成績，包括市長的施政滿意度，他是要負共同責任的，而朱立倫做得如何呢，我們來看看天下雜誌每年所做的縣市長滿意度調查，從2011到2017 這七年，全台灣22個縣市，朱立倫的排名有一次第20名（也就是倒數第三名），有三次第19名，最好一次也只是第13名。如此後段班成績的新北市長，要說副市長有多能幹，也很難讓人相信，更別說侯友宜對於他任刑事組長時執行拘提鄭南榕的那一段過往，缺乏反省，更是令人難以苟同。

至於另一位積極爭取代表國民黨參選的周錫瑋，只能說這幾年不知從哪修得來的自信，他竟然有此勇氣，爭取東山再起。當年周錫瑋沒有爭取新北市長連任，原因無它，就是成績太差，我們同樣用天下雜誌做的滿意度調查來回顧一下，從2006到2010這5年，全台灣25個縣市，周錫瑋有1次是第25名(也就是最後一名)，而且這是在任期最後一年，另有2次是倒數第2名，而最好的一次是第21名！這款首長，當年新北市民沒有罷免你，已經是很客氣了，新北市民可還沒有忘記周錫瑋就是「吊車瑋」。

再回來說民進黨，拱游的新北市議員說，游錫堃上次選舉才輸2萬多票，許多支持者都感到不捨，認為這次如果游錫堃再次承擔，選民會還他一個公道。你我都清楚，那一年，是太陽花學運的那一年，是柯文哲白色力量旋風的那一年，社會普遍對國民黨不滿，尤其是刺激了年輕人關注政治的熱度，導致那一年國民黨選票大幅滑落，輸掉了9個縣市，而游錫堃確實就只差了那麼一點。但是，為何能夠只差這麼一點，是因為游錫堃自身條件，還是大環境不利國民黨而成？而2018年的政治時空，已經不是2014年那時的風起雲湧反國民黨，2018年的政治時空，新北市民需要的不是反國民黨的出口，是能看見希望的出口。

民進黨想贏新北市，請放了母雞吧，派出真正能提出城市願景的候選人，帶著新北市展翅高飛，這才是新北市民要的。

●作者：島島／資深政治評論家。

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