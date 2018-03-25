精選》房市解凍露端倪　3大價量指標透先機

《財訊》報導指出，一、二月通常不是交屋旺季，卻嗅到了房市的春意。根據統計，今年前兩月的六都移轉棟數較去年同期成長了9.8%、不動產經紀業包括房仲和代銷等的實際營業額也比去年同期成長6%；從信義房屋的平均成交價中更顯示，六都房價出現緩跌現象，中南部尤其明顯。

春暖花開，一、二月全台買賣移轉棟數增加近10％，建商大老直言，房市解凍期到了！其中，中南部成交價量表現又比北部地區好，讓業界對2018年的房市充滿期待。最新一期《財訊》雙週刊以「房市解凍」為題，報導全台房地產市場現況，並針對市場變化有深入解讀。

六都價量止穩反彈根據房屋比價平台統計，2018年以來，屋比網站及App每月平均可達三百萬的瀏覽量，較去年同期大幅提升三成以上，不僅民眾網路比價看屋的狀況增加，實際進到「呼叫經紀人」諮詢的接單，帶動近兩個月屋比經紀人，每人每月接單量也比去年同期增加三倍。

雖然近來傳出不少投資客撐不下去、認賠出售的傳聞，但自住客靠自己做功課，大幅議價成功的故事也愈來愈多，顯見房市已經由自住型買家撐起這片天。

大陸建設董事長張良吉說，房市最差的時間已經過了，「現在是解凍期到來！」

其實，從公開數字可以發現房市解凍的三大跡象。首先是買賣移轉棟數的增加。尤其高雄今年一、二月的買賣移轉棟數，近五千戶，年增7.5%；往北走到台南，甚至年增32.2%，在六都中交易最熱。中南部顯然比北部，更讓人感受到房市的溫度。

《財訊》報導指出，房市的成交量增加，帶動價格相對持穩，這是房市解凍的第二個指標。這個趨勢在中南部尤其明顯。根據信義房屋平均成交價顯示，台中、台南和高雄市，一六年至今年一、二月，即使政府打房，房價仍不動如山。若看雙北和桃園，目前只有新北市持續走跌，台北和桃園在今年一、二月也有微幅走穩現象。

房市解凍的第三個指標，是財政部統計處內有關經紀方如房仲和代銷的營業額與家數，都呈現成長。

若看國內房仲的上市公司信義房屋業績，其營收有89%來自仲介服務收入，一七年營收成長逾一倍，一八年更是持續熱度，今年一月和二月營收年增率各是65%和32%。

然而，房市指標看起來充滿春意，就真的代表房市回春了嗎？鍾榮昌指出，房市處於盤整與築底的時候，房價不一定會下跌，可能維持長時間的持平，整理完畢才上揚，「觀察房價走勢，最直接方式是看預售屋。」因為預售屋是期貨市場，反映未來兩、三年的房價，如果預售屋沒有漲價，中古屋也不會漲。反之，預售屋讓利如果持續，則會衝擊到中古屋房價。

鍾榮昌分析，預售屋的成交率如果達到六成，就會產生支持預售屋房價走揚的力道，屆時應該才算是房市回春。（更多精彩內容，請參閱《財訊》551期。）