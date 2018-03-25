一周軍聞》國防部首度開放　阿帕契直升機衝場

二月底闖入立院抗議反年改，卻不幸摔傷辭世的退役上校繆德生，22 日上午舉行公祭。國防部頒發繆德生旌忠狀，表彰繆德生「服役期間」保家衛國功績。不過，繆德生過世原因卻在旌忠狀被寫成「積勞病故」，遭質疑淡化他因抗議軍人年金改革辭世。頒發旌忠狀的國防部後備指揮部 23 日晚間澄清表示，依「陸海空軍陣(死)亡官兵旌忠狀頒給辦法作業規定」，官兵亡故區分如次：「作戰陣亡」、「傷劇殞命」、「因公殞命」適用於現役官兵；屬退役袍澤均依作業規定核予「積勞病故」，期前並已審慎向家屬充分溝通說明申請資格及法規，並取得家屬同意。

媒體報導美國將以租借代替出售，將F-15戰機租給台灣。國防部長嚴德發 21 日在立院表示，報導內容與事實不符，完全沒有這個規劃，目前台灣現有的三型戰機（幻象、經國號、F-16）已足夠捍衛領空。

為推展全民國防教育，以「唱出勝利的樂章」為主軸，國防部首度與教育部合辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，於 24 日下午在博愛營區舉行，由部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華列席，展現青年學子蓬勃朝氣與青春活力。這是國防部遷至大直後，首度開放大門供民眾參觀。經過一番競賽後，由莊敬高職榮獲冠軍。

3月18至24日國外軍事要聞

菲律賓軍方 22 日發布新聞稿表示，軍方與巴丹群島省（Batanes）地方政府打算在雅米島（Mavulis）興建一棟避風所（shelter），同時作為菲國士兵巡邏北部海域的據點。雅米島距離蘭嶼僅 98 公里，我國漁民擔心捕魚受到威脅。

國防部 23 日表示，將與海巡合作執行偵巡與護漁任務，確保我國漁民在經濟海域內合法權益。海巡署 22 日晚間發布新聞稿指出，雅米島係在「台菲重疊海域漁船作業南界限」以外，基本上對我護漁不會有所影響。

大陸解放軍 23 日派出8架戰軍機，直線穿越台日間的宮古海峽再原路線折返，日本自衛隊戰鬥機也隨即升空應對。由於正值美國總統川普正式簽署 301 調查報告備忘錄，對中國大陸輸美價值達 600 億美元產品課徵高關稅，日本內閣也決定對中國大陸及南韓部分鋼鐵產品徵收反傾銷稅，解放軍機穿越宮古海峽演訓，格外引人注目。