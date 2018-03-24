圖輯／中職29年開幕戰　桃猿6：4勝兄弟

中華職棒昨（24）日在桃園棒球場點燃戰火，賽前也舉行開幕儀式，由中華職棒會長吳志揚頒發冠軍戒指給去年中職總冠軍 Lamigo 桃猿隊，並邀請行政院長賴清德擔任開球嘉賓。Lamigo 桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，兄弟先發投手賽格威面對前東家狀況不佳，被林立轟出2分砲，加上鍾承祐展現雷射肩，終場猿隊6:4擊敗兄弟。