圖輯／中職29年開幕戰　桃猿6：4勝兄弟

▲陳琥。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）
▲中信兄弟先發投手賽格威。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）
▲桃猿和兄弟進行開幕戰。（圖／陳明安攝）
▲展現雷射肩的鍾承祐和隊友擊掌。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）
▲陳子豪在本壘遭到觸殺出局。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）
▲桃猿洋投道恩斯。（圖／陳明安攝）
▲桃猿球員在得分後慶祝。（圖／陳明安攝）
▲中華職棒29年開幕戰，中信兄弟對上桃猿。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲（圖／ＯＯＯ攝 , 2018.xx.xx
▲Lamigo林泓育。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲行政院長賴清德擔任開球者。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲中信兄弟教練史奈德進場與球員擊掌。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲中信兄弟教練史奈德。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲ 行政院長賴清德擔任開球者。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲Lamigirls開賽前進行表演。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲桃園球場全新計分板啟用。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲桃園市長鄭文燦賽前致詞。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲冠軍戒頒發儀式。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲冠軍戒頒發儀式。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲冠軍戒頒發儀式。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲ 小男孩樂團於開賽儀式演唱。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲小男孩樂團於開賽儀式演唱。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲ 中信兄弟賽格威。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲中信兄弟賽格威。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲Lamigo桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，終場猿隊6:4擊敗兄弟。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲Lamigo桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，終場猿隊6:4擊敗兄弟。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）
▲展現雷射肩的鍾承祐。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）