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即時跑馬燈中職29年開幕戰　桃猿勝兄弟震後失蹤月餘　雲翠主委找回貓兒子理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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圖輯／中職29年開幕戰　桃猿6：4勝兄弟

圖輯／記者陳明安2018/03/25 00:14

  • ▲陳琥。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

  • ▲中信兄弟先發投手賽格威。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

  • ▲桃猿和兄弟進行開幕戰。（圖／陳明安攝）

  • ▲展現雷射肩的鍾承祐和隊友擊掌。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

  • ▲陳子豪在本壘遭到觸殺出局。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

  • ▲桃猿洋投道恩斯。（圖／陳明安攝）

  • ▲桃猿球員在得分後慶祝。（圖／陳明安攝）

  • ▲中華職棒29年開幕戰，中信兄弟對上桃猿。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲（圖／ＯＯＯ攝 , 2018.xx.xx

  • ▲Lamigo林泓育。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲行政院長賴清德擔任開球者。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲中信兄弟教練史奈德進場與球員擊掌。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲中信兄弟教練史奈德。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲ 行政院長賴清德擔任開球者。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲Lamigirls開賽前進行表演。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲桃園球場全新計分板啟用。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲桃園市長鄭文燦賽前致詞。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲冠軍戒頒發儀式。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲冠軍戒頒發儀式。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲冠軍戒頒發儀式。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲ 小男孩樂團於開賽儀式演唱。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲小男孩樂團於開賽儀式演唱。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲ 中信兄弟賽格威。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲中信兄弟賽格威。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲Lamigo桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，終場猿隊6:4擊敗兄弟。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲Lamigo桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，終場猿隊6:4擊敗兄弟。（圖／記者陳明安攝, 2018.03.24）

  • ▲展現雷射肩的鍾承祐。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.24）

中華職棒昨（24）日在桃園棒球場點燃戰火，賽前也舉行開幕儀式，由中華職棒會長吳志揚頒發冠軍戒指給去年中職總冠軍 Lamigo 桃猿隊，並邀請行政院長賴清德擔任開球嘉賓。Lamigo 桃猿在桃園球場迎戰中信兄弟，兄弟先發投手賽格威面對前東家狀況不佳，被林立轟出2分砲，加上鍾承祐展現雷射肩，終場猿隊6:4擊敗兄弟。

關鍵字中華職棒中信兄弟lamigo 桃猿中職開幕戰
中華隊搶奧運資格　首戰在12強賽

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