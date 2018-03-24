旅台大馬人士新春團聚 展現團結與活力

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）200多位旅居台灣的馬來西亞工商界人士日前齊聚台北，參加新春晚宴，馬來西亞商業及工業協會理事長拿督劉康捷盛讚旅台馬來西亞人展現團結愛國精神，並對前來的貴賓表示敬意。

馬來西亞旅居台灣的人士以學生居多。這場以商界人士為主的「2018新春晚宴」21日晚間於台北舉行，也是首次大馬工商界人士在台的大型新春聚會。現場有馬來民族舞蹈，搭配馬來風味餐飲，散發濃濃的家鄉味。

另外，馬來西亞旅台歌手劉婉瀅及艾成等也受邀到場獻唱，氣氛熱鬧溫馨。

這場活動是由馬來西亞首相對東亞特使拿督斯里張慶信太平局紳主辦，馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞商業及工業協會聯合協辦，共同號召各領域的旅台的大馬人士出席聯誼。