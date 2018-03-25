NOW球星／柯瑞季後賽前兩輪恐缺陣　勇士該如何應對？

而更為慘烈的是，勇士目前除了Curry之外，其他幾名大將也都在養傷當中，Kevin Durant因為肋骨受傷至少缺陣兩星期，Klay Thompson因為拇指受傷也將缺席數周，至於大前鋒Draymond Green也有腿部的傷勢，這也是他們本季狀況有些起伏的原因之一。

Curry今日將進行核磁共振檢查，而根據過去的案例，若是一級的輕微傷勢，那可能僅需休息約兩周的時間就足夠，不過若是二級以上，那就必須要休息6周左右，這也代表勇士可能在季後賽前2輪都無法上場。

勇士球星Stephen Curry(柯瑞)在昨(24)日對上老鷹的比賽中，不慎傷到了自己的左膝，經檢查後發現是內側副韌帶受傷，可能最少得休息15天以上，而這也讓他們的衛冕之路蒙上了一層陰影。

2016年季後賽Curry也因為右膝傷勢纏身，所以前兩輪缺席了不少比賽，但勇士當時之所以能夠化險為夷，原因在於他們當時雄厚的替補戰力，不僅Shaun Livingston稱職的代打控衛的位置，Leandro Barbosa等老將也有出色的發揮。

但自從Durant來到金州之後，勇士的建隊思維發生了一些改變，他們雖然仍打著優異的團隊籃球，但卻也更加依賴著巨星的發揮，而以球隊本季板凳的發揮來看，若Curry真的沒辦法打季後賽，可能就無法找到合適的人選來代替他了。

過去幾季成為球隊「死亡五小」的關鍵人物，而且也是替補球員中第一把交椅的Andre Iguodala，這一季各項數據都呈現下滑的趨勢，尤其是在投射能力上更為明顯，目前他的三分命中率僅有2成69，在場上時常對球隊的進攻造成傷害。

以今年西區可怕的大亂鬥場面來說，勇士在第一輪遇到的對手就已經很不好惹，不論是灰狼、鵜鶘、爵士還是馬刺，他們在禁區方面都有絕對的優勢；而勇士在Curry缺陣的情況下，無疑是少了面對這群大個子的最佳武器。

而面對可能在第2輪遇到的拓荒者和雷霆，勇士都面臨著缺少Durant以外的球員能自主創造出手空間，這在碰撞程度更激烈的季後賽，將為導致得分效率大幅下滑。

至於這一季在西區最大的敵人火箭，勇士這一季在例行賽對他們的兩次交手都吞下了敗仗，在少了主力大將的情況下，只能寄望於Durant打出超水準表現。

總之，Curry的傷勢讓今年競爭激烈的西區，戰局詭譎變得更加詭譎，勇士一不小心就有可能斷送衛冕之路，而其他球隊則是增加了挑戰王座的希望。