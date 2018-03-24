陳菊訪911紀念館 向台籍罹難者獻花致意

（中央社記者黃兆平紐約24日專電）高雄市長陳菊今天前往位在紐約的911紀念館向7位台籍罹難者獻花致意。她期盼人類社會記取教訓，用更多的包容、理解、互相尊重，避免悲劇再度發生。

2001年911恐怖攻擊事件迄今近17年，當年造成約3000名遇難者，美國政府在倒塌的雙塔遺址興建911國家紀念博物館，並將目前已知罹難者姓名刻在紀念館旁的南北水池邊坡，其中台籍罹難者有7名，4位名字被刻在北池、3名在南池。

陳菊上午利用訪美行程最後一天，在立委劉世芳、駐紐約台北經文處長徐儷文等陪同下，在紀念館旁的南池向台籍罹難者獻花致意。這是911事件後，陳菊首次造訪紀念館。