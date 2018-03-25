學校被標為屠宰場 六年級學童惡作劇

（中央社記者顏伶如波特蘭24日專電）波特蘭警察局日前接獲報案指出，谷歌地圖（Google Maps）所顯示的一所小學，竟出現「屠宰場」標記，引起社區民眾關切。結果警方調查發現，這是一名六年級學童的惡作劇。

受到全美頻頻傳出校園槍擊的影響，校園安全問題越來越受到民眾關切。俄勒岡州波特蘭警察局表示，日前接獲民眾報案指出，位於波特蘭西北邊的森林公園小學（Forest Park Elementary School），21日在谷歌地圖上竟出現了「屠宰場」的（slaughterhouse）標記，任何人只要在谷歌地圖搜尋森林公園小學，都會看到「一名使用者建議分類：屠宰場」字樣。