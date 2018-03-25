影／越戰後最大示威　50萬群眾華府前要求槍管

位於美國佛羅里達州（Florida）的瑪喬利史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School），在當地時間上月 14 日，發生了大規模的槍擊案，造成 17 人死亡，震撼全美。如今，由槍擊案倖存者們所發起，主張加強槍枝管制的「為我們生命遊行」（March For Our Lives）也在本周六（24 日）盛大登場，許多民眾紛紛響應，不僅全美有多個城市都同時有遊行，在全球各地更有超過 800 場的示威抗議。其中，美國首都華盛頓（Washington）的遊行人數預計飆破 50 萬人，為越戰之後最大型的一場示威活動。



▲2 月 14 日，位於佛州的瑪喬利史東曼道格拉斯高中，爆發了震撼全美的槍擊案。（圖／翻攝自 News4Jax , 2018.3.25）

綜合外國媒體報導，當地時間 2 月 14 日，瑪喬利史東曼道格拉斯高中爆發了震撼全美的槍擊案。一名 19 歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz），在去年遭到退學，竟選擇帶槍到學校掃射。最後一共造成了 14 名學生、 3 名成年教職人員喪命。



▲2 月 14 日，位於佛州的瑪喬利史東曼道格拉斯高中，爆發了震撼全美的槍擊案。（圖／翻攝自 Getty Images , 2018.3.25）

案發後，許多倖存者決定發起「為我們生命遊行」活動，主辦單位強調，支持美國人合法持有槍械，但是希望政府能夠取締「軍用攻擊性武器」，以及「大容量連發子彈匣」。

這場遊行不僅感染了全美，甚至是全世界；包括英國倫敦、愛丁堡、法國巴黎，瑞士的日內瓦、蘇黎世，以及日本東京，和南半球的雪梨，全球超過 800 個大城市，都有民眾響應並加入示威活動；其中，在美國華盛頓的遊行陣容尤其龐大。



▲美國首都華盛頓的遊行人數預計飆破 50 萬人。（圖／翻攝自 ABC NEWS , 2018.3.25）



▲通往國會山莊和白宮的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue），放眼望去是一片滿滿的人海。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.3.25）

報導指出，美國首都華盛頓的遊行人數預計飆破 50 萬人，通往國會山莊和白宮的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue），放眼望去是一片滿滿的人海，人們喊著口號，手持「我們要改變」、「不再沉默！」等示威標語，表達訴求。



▲滿滿的人海喊著口號，手持標語表達訴求。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.3.25）



▲滿滿的人海喊著口號，手持標語表達訴求。（圖／翻攝自路透社 , 2018.3.25）

這場遊行活動也有許多名人、好萊塢影星到場支持；包括了喬治克魯尼（George Clooney）夫婦、歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）、亞莉安娜（Ariana Grande）等人都到場力挺。