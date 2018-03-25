川普貿易保護動作頻頻 第一個揮軍動刀的是這個產業

美國 201 條款決議從 2 月 7 日開始實施，未來 4 年內，將對進口太陽能電池與模組課徵保障關稅，第 1 年課徵 30％、第 2 年為 25%、第 3 年為 20%、第 4 年為 15%，但在這 4 年間，每年進口的前 2.5GW (十億瓦) 太陽能電池可免除保障關稅。

美國總統川普上任後積極對外築起關稅壁壘，以實行貿易保護措施，近來鬧得沸沸揚揚的關稅措施，包括上周五 (23 日) 起對進口鋼鐵課徵 25% 關稅、對進口鋁材課徵 10% 關稅，以及美國時間周四宣布將對中國進口商品祭出高達 600 億美元的關稅等，不過，在這波「貿易關稅潮」中，第一個遭美國揮軍動刀的，是今年 2 月開始實施、針對太陽能電池與模組的 201 條款決議。

外界原先解讀該條款對台廠而言可能為利空，不過，從另一個角度來看，反而可提供台廠多一點競爭利基。新日光 (3576-TW) 董事長洪傳獻認為，若以 201 條款加上先前的雙反稅率，中國稅率將較台廠高出許多，電池輸往美國相對吃力，競爭力明顯不如台灣。

201 條款啟動至今，台廠尚未明顯感受到其對產業帶來的壓力或實質影響，主要原因在於去年在 201 條款可能實施的預期心理下，美國市場便開始啟動拉貨潮，以因應可能來臨的關稅保護措施。

今年 1 月底時，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 的海關資料統計就顯示，美國目前已有 5 至 6GW (十億瓦) 的模組庫存，因此今年上半年幾乎不會有拉貨需求。

從近期的市場動態來看也是如此，洪傳獻認為，美國市場還有許多庫存，仍處於消化庫存階段，最慢可能今年第 2 季就可望消化完畢，屆時拉貨動能就有望隨之啟動。