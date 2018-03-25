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真心話大冒險「輸的被X」　少女慘遭騙讓同學輪流破處

國際中心／綜合報導2018/03/25 09:49
▲被騙一起玩「真心話大冒險」，少女慘遭男同學輪流性侵。（示意圖／NOWnews）
▲被騙一起玩「真心話大冒險」，少女慘遭男同學輪流性侵。（示意圖／NOWnews）

被同學騙玩「真心話大冒險」，可憐少女卻慘被輪流性侵！

去年 6 月，中國大陸江蘇興化市有 6 名未成年的少年、少女，相約去旅館玩「真心話大冒險」的遊戲。不料其中一名少女小雨（化名）在得知有 2 名少年小龍和小新（皆為化名）還是處男後，竟然幫忙把自己的同學小敏（化名）給騙去，藉著玩遊戲之名，讓眾人輪流「破處」、性侵小敏。

根據大陸媒體報導，當時 6 名少年、少女，在旅館內玩起了「真心話大冒險」，而少女小雨得知好友小新、小龍都還是處男時，提議要幫忙他們「破處」。小雨趕緊打電話將自己的同學小敏給騙到旅館，一起玩遊戲，並訂下規則，要求「若拿到相同紙牌的人，就要發生性關係！」

報導指出，眾人作弊讓小敏陷入圈套，不得不服輸，但小敏不願配合，小雨便板起臉孔、作勢要打她，還厲聲威脅她：「快把衣服脫光」、「不主動點，就得挨揍！」可憐的小敏哭著被強迫扯下衣褲，在眾人面前遭到 2 名少年輪流性侵。

此案經由江蘇省興化市人民法院審理，認定小雨、小龍，和小新等 6 名被告，涉嫌對未成年被害人實施姦淫，行為均已構成強姦罪，屬共同犯罪，照理應以輪姦罪嫌從重判刑；然而看在 6 名被告當時均未成年，再加上自首等量刑情節，尚可教化，因此在本月 21 日決定予以輕判，將 6 人依強姦罪嫌，分別判處 3 至 5 年不等徒刑。

關鍵字真心話大冒險破處輪姦性侵大陸未成年
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