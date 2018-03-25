真心話大冒險「輸的被X」　少女慘遭騙讓同學輪流破處

被同學騙玩「真心話大冒險」，可憐少女卻慘被輪流性侵！

去年 6 月，中國大陸江蘇興化市有 6 名未成年的少年、少女，相約去旅館玩「真心話大冒險」的遊戲。不料其中一名少女小雨（化名）在得知有 2 名少年小龍和小新（皆為化名）還是處男後，竟然幫忙把自己的同學小敏（化名）給騙去，藉著玩遊戲之名，讓眾人輪流「破處」、性侵小敏。

根據大陸媒體報導，當時 6 名少年、少女，在旅館內玩起了「真心話大冒險」，而少女小雨得知好友小新、小龍都還是處男時，提議要幫忙他們「破處」。小雨趕緊打電話將自己的同學小敏給騙到旅館，一起玩遊戲，並訂下規則，要求「若拿到相同紙牌的人，就要發生性關係！」