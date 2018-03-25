〈鉅亨看世界〉空巢青年

「一個人生活，覺得日子都變長了。」這是「空巢青年」常掛在嘴邊的一句話，充滿著「孤獨感」和「悲情感」。但與此同時，對「空巢青年」來說，孤獨來自無牽無掛，幸福也同樣來自無牽無掛。

「空巢青年」主要是指二三十歲、與父母及親人分開居住、單身的年輕人。他們離鄉背井，獨自到大城市打拼，壓力、焦慮和孤獨就像三座大山，壓得他們喘不過氣來。

中國在現在有超過 5000 萬的「空巢青年」大軍。還有網上租屋平台數據顯示，在該平台租屋用鳥中，32% 是「空巢青年」！

「空巢」並非天然悲涼，生活狀態是空巢，這是在大城市奮鬥拼博留下的客觀生活狀態，是否放任自己空心、空虛，全憑個人選擇。

對於很多「空巢青年」來說，他們放棄了離家鄉更近的學習和工作機會，主動聚集到大城市，是他們尋找夢想的自主選擇。在大城市裡，固然壓力更大，但也擁有更多機會。

如今在中國享受「空巢」的青年不在少數，他們過好自己小日子的關鍵，就在於守住內心、勇於追求。

「空巢」並不意味著空虛。獨居青年的生活也可以自由而充實，工作之餘打打遊戲、出外遊玩，哪怕宅在家裡，也可以透過互聯網聽課、學習、和朋友互動，精神陣地不一定匱乏。

「空巢」也不意味著空心。他們的感情生活很充實，同在大城市打拼的同事、朋友時常相約，分享彼此近況；而「反向春運」、接家中父母來大城市過年，也成了這些候鳥一樣的「空巢青年」一圓團圓夢的新思路。

「空巢」是離開對父母和親人的依賴，走向獨自生活的第一步。或許艱難，或許孤獨，但學會獨處，讓這些尚未成家立業的青年掌握了更多的生活技能、更加理解自己的父母。獨自面對生活、做出選擇，也是一種成長。

「獨處過才知道生活的不易」，從「衣來伸手，飯來張口」到「自己動手豐衣足食」，其實我們不必對「空巢青年」太過擔心，留點空間讓他們成長，才是硬道理。(資料來源：人民日報)