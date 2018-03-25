躲過警緝捕 加泰隆尼亞前主席離開芬蘭

普伊格蒙特的律師阿隆索奎維拉斯（JaumeAlonso-Cuevillas）今天推文說，「我能證實普伊格蒙特人已不在芬蘭」，但未透露他身在何處。

西班牙最高法院日前對普伊格蒙特等人發出國際逮捕令，造成加泰隆尼亞緊張情勢升溫，分離主義政黨也已放棄任命新主席的計畫。

（中央社赫爾辛基24日綜合外電報導）儘管芬蘭當局接獲西班牙最高法院發出的國際逮捕令，加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）已證實離開芬蘭，躲過芬蘭警方配合歐洲逮捕令緝捕他的行動。

芬蘭國會議員卡納（Mikko Karna）今天也在推特發表聲明，他已「接獲消息說，普伊格蒙特昨天傍晚不知透過何種方式，離開芬蘭前往比利時」。卡納是這次會晤普伊格蒙特的人士之一。

卡納稍早告訴媒體，自23日起就未與普伊格蒙特有過接觸，他推文說：「普伊格蒙特今天向我證實，他將在比利時與當局展開全面合作。」

普伊格蒙特被控「叛亂」和「煽動叛亂」，遭西班牙通緝。

路透社報導，普伊格蒙特去年舉辦非法獨立公投，涉及上述罪名，一旦返回西班牙，恐面臨長達25年徒刑。

西班牙23日也對另外5名分離主義分子發出國際逮捕令，包括同樣自我流放到比利時的4名前官員。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070325