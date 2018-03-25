遺跡探索行程夯　左營舊城考古特展開幕

由壽山國家自然公園與成功大學考古研究所合作策展，高雄市政府文化局協辦的「考古‧記憶─舊城物語」特展，24日於左營舊城「見城計畫工作站」開幕展出，以珍貴考古文物揭露左營舊城長達5000年來的歷史記錄。透過特展，考古出土的先民文化遺留，講述一段橫跨5000年且延續至當代的歷史形成過程，展出大坌坑文化陶器、17世紀貿易瓷器、清代到日治時期的不同建材，以及在地社群民眾參與考古田野過程中所創作的影像。展示時間從2018年3月24日（周六）到2018年4月8日（周日），展示地點在左營蓮池潭旁的舊城見城工作站。

壽山國家自然公園籌備處主任許亞儒表示，國家公園範圍內的清代鳳山縣舊城，從距今5,000年前開始，就有台灣原住民族祖先大坌坑文化人居住，經歷繩紋紅陶文化、鳳鼻頭文化不同時期，17世紀明鄭的興隆庄街、清帝國鳳山縣治、日治時期震洋隊基地，民國時期移民眷村等人群不間斷聚居，舊城考古文化層豐富度是台灣少見。

許亞儒表示，2016年壽山國家自然公園委託成功大學考古研究所進行「大小龜山及左營舊城」考古計畫，成果豐碩。經由與在地社區民眾合作，親手發掘出清代1736年的「索大老爺碑」，及日治末期1939年的填覆地層，首度印證日本政府將左營舊城土地徵用為軍事基地，及舊城街市拆毀的過程，勾勒出舊城先民最後一段生命史。

舊城考古計畫主持人，成功大學考古研究所劉益昌所長表示，這一次舊城考古最主要是讓左營歷史場景再現，從城內到埤仔頭整個故事聯起來，講述史前舊城區域是打狗最繁華的地方，另外，在左營地區推廣公共考古學。