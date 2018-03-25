YS五周年慶　打造青年職涯新舞台

「YS五周年生日快樂」在青年熱烈參與和歡呼聲中，勞動部青年職涯發展中心五周年慶活動在25日正式登場。勞動部勞動力發展署署長黃秋桂宣布，協助青年職涯發展是發展署提升青年就業力的重要政策之一，尤其是高屏澎東YS已服務青年人次超過17萬5千人，五年來成果有目共睹。同時YS是全台第一個青年職發涯展中心，未來將因瞬息萬變的產業動態打造青年職場競爭力，提升更貼近企業需求的傲視人才。用貼近青年的職涯需求方式開啟，「模擬選才」讓青年被看見，也站上舞台。鼓勵青年要自己賺、自己爭，所以邀請了6位在各個產業傑出的CEO幫青年檢視自己的就業即戰力，透過自我品牌行銷和即席問答，站上舞台讓自己被看見，預演通往成功之路。

▲邀請了6位在各個產業傑出的CEO幫青年檢視自己的就業即戰力，站上舞台讓自己被看見，預演通往成功之路。（圖／主辦單位提供 , 2018.03.25）

黃秋桂感謝在場企業夥伴及支持YS的青年朋友、同仁，讓全台灣第一個青年職涯發展中心成長及茁壯，成為青年成就自我品牌的好所在，隨後頒發入選的六位「傲少年」，肯定青年優秀的表現。

延續熱鬧又溫馨的開場之後，還有接力的名人職涯嚮導開講，知名部落客也是專業的諮商心理師貴婦奈奈以豐富的人生閱歷和諮詢經驗，分享如何經營自己的職涯旅程地圖，讓青年前往夢想國度的路徑，可以有不同的風景和收穫。從自我探索、目標設定到路徑規畫，透過職涯諮詢可以開展自我覺察、了解職場樣貌，知己也能知彼。