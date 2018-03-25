美期中選舉戰火 燒到槍枝管制遊行現場

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國年輕人今天走上街頭，呼籲政府執行更嚴格的槍枝管制法案，鼓勵選民登記參與投票的運動人士也湧入現場，為數以千計與反對槍枝管制議員唱反調的首投族註冊登記。

路透社報導，距離美國期中選舉還剩下8個月，這些運動人士湧入全國大約800個遊行活動現場，為可能支持民主和獨立候選人的年輕選民註冊；這類候選人傾向支持較嚴格的武器法案。

在華盛頓，鼓勵選民參與投票的無黨派組織「數人頭」（HeadCount）成員舉起拳頭不斷高呼「沒有進行註冊登記的示威只會帶來挫敗」，他們稍後為若干最近剛有投票資格的選民註冊登記。