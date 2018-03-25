美期中選舉戰火 燒到槍枝管制遊行現場

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國年輕人今天走上街頭，呼籲政府執行更嚴格的槍枝管制法案，鼓勵選民登記參與投票的運動人士也湧入現場，為數以千計與反對槍枝管制議員唱反調的首投族註冊登記。
路透社報導，距離美國期中選舉還剩下8個月，這些運動人士湧入全國大約800個遊行活動現場，為可能支持民主和獨立候選人的年輕選民註冊；這類候選人傾向支持較嚴格的武器法案。
在華盛頓，鼓勵選民參與投票的無黨派組織「數人頭」（HeadCount）成員舉起拳頭不斷高呼「沒有進行註冊登記的示威只會帶來挫敗」，他們稍後為若干最近剛有投票資格的選民註冊登記。
26歲志工吉特曼（Aaron Ghitelman）說，「派克蘭（Parkland）的艾瑪．龔薩雷茲（Emma Gonzalez）呼籲更多美國人出來投票，這就是Headcount今天在這裡的原因」；他指的是在2月14日佛州派克蘭中學槍擊案後，與同學一同發起主張管制槍械全國性抗議活動的道格拉斯中學倖存學生。
密西根州伊普西蘭蒂市（Ypsilanti City）的威廉斯（Hugh Williams），是眾多發出迴響的年輕人之一。
威廉斯在華盛頓參與遊行時說：「今天登記參與投票，解除了我肩頭上的重擔。我看見上街遊行、站出來力挺我支持目標的人愈多，就愈希望自己的聲音也能被聽見。」他還說，槍枝暴力對他的社區構成威脅。
選民登記運動的主辦單位希望，今天能為至少2萬5000人註冊登記。
17歲的夏普（Kara Sharp）在父親陪同下，從伊利諾州島湖（Island Lake）來到芝加哥的集會現場，她手中高舉的標語寫著「保護學生，而不是保護槍枝－2020選民」。
夏普說：「是時候該放下仇恨了。我會參考全國步槍協會（NRA）對政治人物的評價，以及他們如何看待女同性戀、男同性戀、雙性戀和不確定性傾向者（LGBQ）議題。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070325