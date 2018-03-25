毒鴛鴦吸毒開趴　智警盤查活逮

高市警局岡山警分局22日夜間執行擴大臨檢專案，海線地區由轄區永安、彌陀、梓官、赤崁四所警力8名，針對轄區列管特種營業場所執行聯合查察取締之強勢作為。臨檢勤務至梓官區一處遊樂埸時，檢查至3樓包廂時，起先敲門無人回應，後經警方多次敲門表明來意後，忽聞房內傳出物品翻倒倉促腳步聲，及馬桶沖水聲響，引起警方注意，而後始有人應門，經查房內共有60年次高姓男子及62年次黃姓女子共處一室，故作鎮定狀，唯對警詢問均答非所問，神色慌張，警方隨即以警用電腦查詢。

警方發現該名男子有多項毒品前科，且房內傳出惡臭，經高男同意後，警方隨後在其房內垃圾桶中翻找出一級毒品海洛因殘渣袋2個及電子磅秤一台，高嫌才坦承剛將施用完之毒品殘渣袋丟入該垃圾桶，同時表示自己的女朋友跟此件案子無關，央求警方不要將她逮捕，不斷閃避警方問題及袒護自己女友，但黃女經警方現場詢問突破心防後，也坦承前幾天有施用毒品，遂將兩人帶返所，訊問後依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。