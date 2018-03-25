怕保母虐兒 找托育服務中心有保障

有豐富親子共學教學經驗的Emma老師受訪時表示，近日看到不少家長社群討論幼托機構強制裝監視器議題，家長幾乎是一面倒的贊成，但都是從家長擔心孩子安危為出發點，忽略傳出兒虐事件的園所也都有監視器，可見裝線上監視器無法解決兒虐問題，反而增加老師壓力。

有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台「提點子」平台提案，希望立法強制托嬰中心及幼兒園等設線上監視系統，僅2天就成案，超過6000人附議。但此案也有不少反對意見，有民眾說，監視器治標不治本，家長看到畫面就打電話關切，增加老師壓力，也可能對孩子有不好影響。

（中央社記者陳偉婷台北25日電）幼托機構裝線上監視器引起正反討論，有第一線人員認為，裝監視器增加老師壓力，無助解決兒虐。衛福部說，民眾選保母最好不要私下找，應找托育服務中心協助，保母品質有保障。

Emma舉例，過去曾在教學現場拍照上傳網路，結果就有爸媽打電話進來問「我的小孩外套多穿一件」、「水壺怎麼水還剩這麼多」，老師對家長的各種反應疲於奔命，孩子也會因家長介入變得依賴、情緒化，影響孩子學習過程。

Emma說，在教學現場「強制」裝線上監視器，是對第一線教育人員的不信任，「沒有人想在被監視的環境下工作」，幼托老師已處在高壓的工作環境，需要抒發、學習轉換壓力，但有人監看的情境只是加重壓力，並不是真正解決問題。

嘉義市居家托育服務中心主任張安琪受訪時表示，第一線的保母面對監視器，一部分人認為被監視、感受不好；但有些保母也會認為，監視器可證明照顧品質，發生狀況時也可以用來釐清責任。

張安琪說，監視器只是一個工具，讓家長多一個管道了解孩子的狀況。園所或保母和家長建立互信更是重要，如主動提供孩子的狀況給家長，讓家長有機會到園所參觀、了解學習課程；保母可以主動拍孩子照片、影片，傳給父母分享，增進彼此的信任關係。

衛生福利部長陳時中日前在立法院答復國民黨籍立委王育敏時表示，裝線上監視系統有侵犯隱私權、人權顧慮，但會找專家來開會研商。他個人認為，可監視錄影，但不隨時監看，而是出事情再看，「朝這個方向努力」。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟也表示，強制幼托機構裝線上監控系統可能有違反兒童權利公約（CRC）疑慮，過去做相關討論時，已有專家提出意見，認為孩童的隱私權、人權應特別考慮。

簡慧娟表示，民眾如果擔心保母素質，建議應找政府的托育服務中心媒合保母，政府會協助把關保母品質，就算保母過去曾有「不良紀錄」、曾改名，都可以勾稽出來，比自己私下找保母更有保障。（編輯：梁君棣）1070325