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一張發票洩妹妹私密行程　這姐姐偵探魂好逼人

編輯中心／綜合報導2018/03/25 10:54
▲網友在自己電腦包發現一張 2017 年跨年夜的湯屋發票，意外發現妹妹的秘密。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友在自己電腦包發現一張 2017 年跨年夜的湯屋發票，意外發現妹妹的秘密。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友在整理電腦包時，意外地透過一張不屬於自己的發票進而發現妹妹的秘密。妹妹被追問時不斷裝傻，原 PO 轉而去拷問妹妹的男友，讓兩人展開一場爆笑對話，貼文發表後吸引超過 7 千人按讚。

這名女網友在「 Dcard 」 PO 文表示，日前整理自己的電腦包時，意外發現一張發票，看了發票的日期，是去（ 2017 ）年 12 月 31 日在新竹尖石鄉的湯屋消費，但原 PO 仔細想想，記得當初是和朋友去看電影，沒有去湯屋。

原 PO 起先詢問妹妹是否去過尖石鄉，妹妹的回答是「尖石鄉在宜蘭嗎？」原 PO 告知妹妹是新竹後，妹妹回答是「沒有」，由於不確定妹妹是裝傻還是真的不知道，所以轉而詢問妹妹的男友。

原 PO 直接與妹妹的男友「開天窗說亮話」，詢問是否和妹妹去泡溫泉，起先妹妹男友否認，但事後承認因為是跨年夜，所以去泡了露天湯，男友也不斷苦苦哀求原 PO 相信自己。

原 PO 將整段過程 PO 上「 Dcard 」，並表示妹妹與男友怎麼想都想不到自己其實是因為看到發票，才知道兩人在去年的跨年夜去泡湯。網友看到後紛紛留言「笑死，被抓到把柄」，但也有網友認為原 PO 實在太逼人。

 

▲原 PO 與妹妹男友的對話。（圖／翻攝自Dcard）

關鍵字湯屋泡湯發票新竹尖石鄉
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