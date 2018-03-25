一張發票洩妹妹私密行程　這姐姐偵探魂好逼人

一名女網友在整理電腦包時，意外地透過一張不屬於自己的發票進而發現妹妹的秘密。妹妹被追問時不斷裝傻，原 PO 轉而去拷問妹妹的男友，讓兩人展開一場爆笑對話，貼文發表後吸引超過 7 千人按讚。

這名女網友在「 Dcard 」 PO 文表示，日前整理自己的電腦包時，意外發現一張發票，看了發票的日期，是去（ 2017 ）年 12 月 31 日在新竹尖石鄉的湯屋消費，但原 PO 仔細想想，記得當初是和朋友去看電影，沒有去湯屋。