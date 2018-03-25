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影／超扯！開飛機玩手機　網友痛批：要拉乘客一起死嗎

國際中心／綜合報導2018/03/25 10:40

真的是極度不尊重自己專業的表現！

日前有 2 名英國易捷航空（easyJet）的機師，竟然在飛行途中大玩手機！2 人不僅用軟體互拍，還將影片 PO 上網，但這些嘻嘻哈哈的畫面，看在乘客眼中卻是嚇到冷汗直冒。許多網友紛紛留言狂罵，還有人直言：「是打算拉乘客一起去死嗎？」


易捷航空的機師卡斯泰盧奇（圖右）和他的副機師（圖左）。（圖／翻攝自太陽報 , 2018.3.25）

綜合外國媒體報導，本月 21 日，易捷航空的機師卡斯泰盧奇（Michel Castellucci）和他的副機師一同執勤，準備駕駛班機由法國巴黎飛往西班牙馬德里，不料 2 人在飛機上沒有專心工作，竟然拿起手機用軟體互相拍攝，還運用特效，將影片畫面放上貓頭鷹等卡通圖案，看起來玩得不亦樂乎，最後他們更把影片上傳至網路。


離譜機師竟在執勤中大玩手機。（圖／翻攝自 Snapchat , 2018.3.25）


離譜機師竟在執勤中大玩手機。（圖／翻攝自 Snapchat , 2018.3.25）

令人感到驚恐的是，當他們擅離職守在玩手機時，飛機仍在持續航行當中，而這些嬉鬧的影像，則讓許多乘客與網友們笑不出來。


離譜機師竟在執勤中大玩手機。（圖／翻攝自 Snapchat , 2018.3.25）


離譜機師竟在執勤中大玩手機。（圖／翻攝自 Snapchat , 2018.3.25）

網友們紛紛留言，質疑 2 人為何不專心駕駛飛機，並痛罵道：「若是突然有狀況，根本無法反應」、「有時候意外的發生，就在於那一秒鐘的疏忽」、「不顧乘客死活了」、「真是超級不專業的表現」、「是打算拉乘客一起去死嗎？」

關鍵字機師易捷航空easyjetsnapchat玩手機
豬狗BFF一起蹺家　慘遭警...

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