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政治

8億元善款引議　傅崐萁疑民進黨抹黑

政治中心／綜合報導2018/03/25 10:50
▲網路上針對花蓮震災善款使用有疑慮，甚至有人要求退款，花蓮縣長傅崐萁表示，花蓮是全民受災，需要在傷口灑鹽？（圖／記者鄭志宏攝）
▲網路上針對花蓮震災善款使用有疑慮，甚至有人要求退款，花蓮縣長傅崐萁表示，花蓮是全民受災，需要在傷口灑鹽？（圖／記者鄭志宏攝）

花蓮縣政府拿8億元地震善款補助石材與觀光業，引發爭議，花蓮縣長傅崐萁日前表示，「今天花蓮是全民受災，需要在傷口灑鹽？」，所有民進黨所屬相關的這一些民意代表，為什麼一直出來攻擊，如果都是以惡質的政治操作抹黑空間，未來再有這種國家級的災難，有誰敢來捐款。

知名電視節目邀請傅崐萁接受採訪，對於近來花蓮善款被外界攻擊，傅崐萁指出，花蓮統帥花6天拆完變成公園，把所有的景觀在最短的時間內回復，「用台灣史上最快的速度，來做地方整體的救人救災，搶險、復原，重建的工作，我們會在最短的時間，只要是動工之後，應該兩個月就完工。」

語氣一轉，傅崐萁大肆批評，過去國內的國家級災難裡面，沒有看過說在一個月內，有這麼多謠言不斷在攻擊，而且推動的方向都是一致的，就是要讓救災救不下去、重建做不下去、地方產業站不起來。

傅崐萁懷疑，民進黨所屬的這些團體，不斷的在攻擊，散波謠言，不管是當時台南震災還是高雄氣爆，他們都尊重相關的救助，但花蓮受災卻要蒙受大家的有色眼鏡來看待，「今天花蓮是全民受災，需要在傷口灑鹽？所有民進黨所屬相關的這一些民意代表，為什麼一直出來攻擊？」

傅崐萁強調，如果一個善心善念的循環，沒有辦法在台灣建立，都是以惡質的政治操作抹黑空間，讓惡的循環在台灣不斷的越演越烈下去，這不只是傷口沒有辦法癒合，未來再有這種國家級的災難，有誰敢來捐款。

關鍵字花蓮善款地震震災傅崐萁
陳菊訪911紀念館　向罹難者致意柯P挑戰者爆炸多　姚引琵琶行名句

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